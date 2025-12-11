Hình ảnh khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước gây xôn xao

22h, anh Sinh (sống ở TPHCM) xách vali đến nhà ga T2, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục trước khi đáp chuyến bay đi nước ngoài.

Trong lúc chờ đợi, chàng trai tình cờ nhìn thấy một vị khách Tây ôm chiếc chổi đót. Loại chổi này được các gia đình ở Việt Nam sử dụng để quét nhà hàng ngày.

Vị khách nước ngoài cầm theo chổi đót (Ảnh: dqsinh).

"Nhân viên mặt đất hướng dẫn anh bọc chiếc chổi lại để gửi theo hành lý. Sau đó, tôi không hiểu vì sao vị khách quyết định bỏ lại món quà ở quầy", anh Sinh cho biết.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh thú vị, chàng trai chụp và đăng tải lên mạng, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Một số người cho rằng, với những đồ đạc cồng kềnh như chổi đót, khách phải bọc cẩn thận và ký gửi, không thể xách tay lên máy bay.

Vị khách bỏ lại chiếc chổi ở quầy làm thủ tục (Ảnh: dqsinh).

Trong quá trình làm việc, nhiều hướng dẫn viên từng chứng kiến khách Tây tìm mua chổi đót, đũa tre, đồ lưu niệm thủ công của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Hân (hướng dẫn viên du lịch ở TPHCM), cho biết từng có vị khách người Pháp mua chổi làm bằng gân lá dừa, mang về nước để quét nhà.

Chiếc chổi được vị khách mua với giá 40.000 đồng/chiếc trong lần đi tour 2 ngày 1 đêm, tham quan vùng sông nước Nam Bộ.

Trong chuyến đi, khách có cơ hội tìm hiểu cách làm chổi thủ công từ gân lá dừa già tại khu vực tỉnh Bến Tre (cũ).

"Công việc làm chổi thủ công cho lợi nhuận thấp, chỉ còn một số gia đình giữ nghề do cha ông truyền lại. Với nhiều vị khách nước ngoài, các công đoạn làm chổi bằng đôi tay khéo léo khiến họ thích thú", nữ hướng dẫn viên chia sẻ.

Theo chị Hân, ở châu Âu không có bán loại chổi này. Nếu khách đặt hàng qua mạng, giá rất đắt. Trên một số sàn thương mại điện tử lớn của thế giới, giá bán chổi đót được niêm yết ở mức 30 USD/chiếc (hơn 800.000 đồng).

Khách mua chổi ở Việt Nam trong lần đi tham quan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ có chổi, ngựa vàng mã với hình thức bên ngoài sặc sỡ, bắt mắt cũng thu hút sự chú ý của khách nước ngoài.

Cách đây vài năm, nam du khách Arnaud Zein El Din (44 tuổi, đến từ Mexico) từng mang theo ngựa vàng mã trước khi lên máy bay ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) gây xôn xao cộng đồng mạng.

"Tôi đã mua con ngựa đó với giá 100.000 đồng ở một khu phố tại Hà Nội. Chỉ vì tôi tình cờ bắt gặp và thấy nó đẹp. Tôi đoán nó có nhiều ý nghĩa hơn, như để dùng cho một buổi lễ", ông chia sẻ với phóng viên Dân trí vào thời điểm đó.

Chú ngựa vàng mã được khách Tây ôm ở sân bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Arnaud Zein El Din đưa con ngựa qua được quầy làm thủ tục và cửa kiểm soát an ninh. Tuy nhiên, nhân viên của hãng hàng không kiên quyết từ chối vận chuyển con ngựa giấy khi ông lên máy bay.

"Tôi đã phải để con ngựa ở lại sân bay", ông bày tỏ.

Sau khi rời khỏi Việt Nam, vị khách này mới biết con ngựa là "đồ vàng mã" được dùng cúng tiến cho các vị thánh để cầu may mắn.