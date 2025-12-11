Mùa hoa mai anh đào cuối cùng ở Sa Pa: Khách mua chè ủng hộ để vào chụp ảnh

Những ngày đông của tháng 12, từ sáng sớm, lớp sương mỏng phủ khắp Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Tia nắng buổi sớm thắp sáng những bông hoa mai anh đào màu hồng phớt, bung nở giữa đồi chè Ô Long. Khoảnh khắc tinh khôi ấy khiến ai cũng muốn được ngắm nhìn trọn vẹn.

Anh Hoàng Trung Hiếu, một người dân sinh ra và lớn lên tại Sa Pa, đồng thời là nhiếp ảnh gia có tiếng tại mảnh đất này, cho biết, đồi chè Ô Long vốn nổi tiếng từ lâu.

Người dân khu vực này có nguồn thu nhập chính nhờ trồng chè. Hàng nghìn gốc mai anh đào được các chuyên gia mang từ Vân Nam (Trung Quốc) về trồng để giữ đất, nhưng hợp với thổ nhưỡng nên phát triển mãnh liệt. Khoảng 5 năm trở lại, du khách biết tới nơi đây nhiều hơn nhờ những khoảnh khắc đẹp, nên thơ của loài cây này.

Tháng 12 cũng là mùa săn mây của du khách khi tới Sa Pa (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu).

Từ đầu tháng 12 tới cuối tháng 1 hằng năm là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất. Khu vực không thu vé vào cửa nhưng du khách muốn vào tham quan chụp hình thường mua một lạng chè ủng hộ, có thể thoải mái trải nghiệm.

"Có năm thời tiết thuận lợi giúp hoa bung nở rạng rỡ, lượng khách đông tới con số cả nghìn người. Nhiều người phải xếp hàng để di chuyển từ cổng đồi chè lên phía trên, tắc cứng đoạn đường dài khoảng 500m", anh Hiếu nhớ lại.

Vị nhiếp ảnh gia này mô tả, đồi chè Ô Long giống như sân chơi của giới mê săn ảnh vào mùa đông. Ở Việt Nam, những đồi chè đẹp nổi tiếng không thiếu, có thể kể tới đồi chè Long Cốc hay đồi chè Tân Uyên.

Nhưng tìm được một nơi vào tháng 12 có sự kết hợp của màu phớt hồng từ mai anh đào với cảnh tượng biển mây lãng đãng như tại đồi chè Ô Long, thì chỉ nơi này mới có.

Du khách thường mua một lạng chè ủng hộ để vào khu vực đồi chè chụp hình (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu).

Cũng như anh Hiếu, cảm xúc của nhiều du khách khi tới đồi chè Ô Long dịp này rất khác biệt. Bởi năm nay là mùa hoa mai anh đào cuối cùng tại khu vực, trước khi nơi đây được quy hoạch xây dựng thành khu đô thị sinh thái.

Dự án thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, dịch vụ du lịch văn hóa dọc thung lũng Mường Hoa, được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư cuối tháng 10.

Việc giải tỏa diễn ra vào thời điểm hàng nghìn cây hoa mai anh đào đang bước vào mùa nở rộ rực rỡ nhất, khiến nhiều du khách tiếc nuối. Khu vực đồi chè thông báo dừng đón khách từ đầu tháng 12 nên những người muốn chụp ảnh thường phải đi nhờ qua lối vườn nhà dân.

Tới Sa Pa vào đầu tháng 12 khi biết tin đây là mùa hoa mai anh đào cuối cùng ở đồi chè, anh Long Nguyễn, một du khách từ TPHCM có niềm đam mê nhiếp ảnh, cho biết, nhìn những gốc cây bị bứng đi, anh thấy hụt hẫng và tiếc nuối.

"Biết đây là cơ hội cuối cùng để săn khoảnh khắc đẹp nhất, nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội. Năm nay thời tiết ủng hộ nên dường như mai anh đào cũng khoe sắc thắm hơn", anh Long Nguyễn nói.

Nhiều du khách tiếc nuối khi đây là mùa hoa cuối cùng (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu).

Theo kinh nghiệm của một số nhiếp ảnh gia, thời điểm chụp ảnh đẹp nhất khoảng 9h và 15h-16h hằng ngày. Vào buổi sớm có lớp sương mờ ảo, nắng không quá gắt nên dễ bắt trọn những khoảnh khắc tinh khôi. Còn buổi chiều, cánh hoa như thắm hơn, giúp nước ảnh thêm sắc nét.

Để có bức hình ưng ý, ngoài việc chuẩn bị trang phục chỉn chu tùy theo sở thích cá nhân, du khách nên mang theo một số phụ kiện như giỏ xách, khăn choàng và không thể thiếu áo khoác ấm.