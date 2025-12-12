"Dân mất hết do bão lũ, lấy đâu 250 triệu đồng làm nhà chờ nhận hỗ trợ?"

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 35, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, sáng 12/12, nội dung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân được các đại biểu quan tâm, đặt nhiều câu hỏi.

Theo báo cáo tại buổi chất vấn, năm 2025, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 3 cơn bão lớn, gồm bão Wipha (số 3), Kajiki (số 5) và Bualoi (số 10). Bão, lũ quét khiến hơn 106.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 269 nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 900 nhà hư hỏng rất nặng.

Ông Hoàng Quốc Việt trả lời chất vấn của các đại biểu (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, sau thiên tai bão lũ, cơ quan chức năng đã khảo sát, xác định 21 khu tái định cư trên địa bàn 15 xã (chủ yếu xã miền núi), đủ khả năng bố trí cho hơn 1.000 hộ dân.

Phần lớn quỹ đất xây dựng các khu tái định cư thuộc đất lâm nghiệp, quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng theo luật định thường kéo dài khoảng 70 ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh cấp bách nhằm đảm bảo nơi ở ổn định cho người dân, Sở đã thống nhất quan điểm ưu tiên việc có đất tái định cư trước, hạ tầng sẽ hoàn thiện dần sau.

Do việc bố trí mặt bằng xây dựng các khu tái định cư khó khăn nên phương án tái định cư xen ghép nhanh và khả thi hơn. Theo chính sách của tỉnh, các hộ dân tìm được địa điểm xen ghép để làm nhà sẽ được hỗ trợ 250 triệu đồng/căn, giải ngân sau đầu tư.

Đến thời điểm này, có 101 hộ dân xen ghép đã ổn định nơi ở mới. Con số này còn quá khiêm tốn so với 688 hộ dân có nhu cầu hỗ trợ nhà ở xen ghép.

“Người dân vừa trải qua bão lũ, đã mất hết tài sản, lấy đâu ra 250 triệu đồng để làm nhà xong rồi mới được nhận hỗ trợ?”, ông Việt nêu thực tế. Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An đề xuất giao các xã vận dụng linh hoạt cơ chế tạm ứng giúp dân làm nhà rồi thanh toán sau.

Ổn định nơi ăn, chốn ở cho người dân bị trôi, sập nhà do thiên tai là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Điều hành buổi chất vấn, ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, gợi mở hướng xử lý thay vì hỗ trợ 100% sau đầu tư, có thể nghiên cứu sửa đổi theo hướng hỗ trợ một phần trước, phần còn lại giải ngân sau khi hoàn thành. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhất trí với phương án này.

Ông Hoàng Quốc Việt cho rằng quy định hỗ trợ sau đầu tư được thiết kế chặt chẽ để tránh tình trạng người dân nhận tiền rồi không xây nhà, nhưng thực tế sau bão lũ cho thấy người dân không còn gì để bắt đầu.

“Cho nên việc sửa đổi chính sách để dân được nhận một phần hỗ trợ trước là hết sức cần thiết”, ông Việt nói.

Nội dung này sẽ được Sở NN&MT chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét.