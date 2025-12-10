Khách Tây ra chợ đóng guốc, đi chùa "cầu con" linh thiêng nhất ở TPHCM

Tượng giấy bồi trăm năm khiến du khách “tròn mắt”

Với nhiều du khách lần đầu đến TPHCM, chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với hình dung về một ngôi chùa Á Đông. Anh Oscar Bruins - du khách Hà Lan - lần thứ hai quay lại địa điểm này, vẫn không giấu được sự ngạc nhiên:

“Ngôi chùa này rất khác so với những ngôi chùa tại Việt Nam tôi từng đến. Chùa không có đại sảnh lớn, các bức tượng cũng không giống nhau. Không gian ngôi chùa lại mang đến sự kỳ bí”, Oscar chia sẻ.

Chùa Ngọc Hoàng tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu (phường Tân Định, TPHCM) (Ảnh: Mộc Khải).

Du khách chia sẻ, lần trở lại tham quan chùa Ngọc Hoàng này, anh được hướng dẫn viên giới thiệu rằng rất nhiều pho tượng trong chùa được làm hoàn toàn từ giấy bồi. Điều này khiến Oscar không khỏi bất ngờ, phải thốt lên: "Quá ấn tượng".

"Những pho tượng làm bằng giấy nhưng trông rất nặng, rất cứng cáp. Đây là một kỹ thuật đặc biệt, tôi chưa từng thấy ở đất nước của tôi. Sự sáng tạo ở những pho tượng giấy và kiến trúc độc đáo của chùa Ngọc Hoàng khiến tôi thấy bí ẩn, mỗi lần đến tham quan đều rất tò mò và thích thú", anh chia sẻ.

Những pho tượng giấy bồi được chế tác từ giấy và nan tre, được các nghệ nhân xưa dựng hình bằng kỹ thuật thủ công tỉ mỉ. Dù làm từ vật liệu nhẹ, tượng vẫn mang vẻ oai nghiêm, hiền hòa, thể hiện sinh động hệ thống thần linh trong tín ngưỡng dân gian.

Anh Oscar thắp hương tại chùa (Ảnh: Mộc Khải).

Không chỉ là nơi cầu bình an, cầu duyên, cầu con, chùa Ngọc Hoàng còn là lớp trầm tích văn hóa kết hợp kiến trúc cổ, điêu khắc dân gian và màu sắc tín ngưỡng đặc trưng. Đây cũng là lý do nhiều du khách phương Tây cho rằng họ như “bước vào một thế giới khác” khi vừa đặt chân qua cổng chùa.

Chùa Ngọc Hoàng mở cửa từ 7h đến 17h30 hằng ngày. Một lưu ý nhỏ là du khách nên ăn mặc kín đáo khi đến chùa, đồng thời không được quay phim, chụp ảnh bên trong khu vực thờ tự để đảm bảo sự tôn nghiêm.

Chùa Ngọc Hoàng chỉ là điểm khởi đầu của hành trình khám phá phường Tân Định - khu vực hội tụ nhiều điểm đến đặc sắc nhưng mang nét bình yên giữa nhịp sống sôi động của trung tâm TPHCM.

Từ đây, du khách có thể len lỏi qua những tuyến phố nhỏ rợp bóng cây, nơi lưu giữ đồng thời kiến trúc Pháp trăm tuổi, tín ngưỡng dân gian, chợ truyền thống và những hàng quán ẩm thực lâu đời. Mỗi điểm dừng chân chỉ cách nhau vài phút di chuyển, tạo nên tuyến trải nghiệm ngắn nhưng đậm đặc dấu ấn văn hóa đô thị.

Tour “Dấu ấn Tân Định” - quảng bá di sản địa phương

Rời chùa Ngọc Hoàng, du khách chỉ mất vài phút để đến đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo nằm ở số 36 đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TPHCM). Ngôi đền không lớn nhưng mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian của người Việt, đặc biệt là cộng đồng cư dân Nam Bộ.

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Ảnh: Mộc Khải).

Bên trong là không gian thờ tự trang nghiêm với các hoành phi, câu đối cổ, trang trí truyền thống. Đây là nơi người dân cầu mong quốc thái dân an và cũng là lớp văn hóa giúp du khách hiểu thêm cách người Việt tôn vinh các bậc tiền nhân.

Đến ngôi đền oai nghiêm này, du khách còn có thể thưởng thức tiếng đờn ca tài tử - loại hình âm nhạc cổ truyền của miền Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Du khách sẽ được nghe đờn ca tài tử tại đền (Ảnh: Mộc Khải).

Nhiều du khách chia sẻ rằng đây là trải nghiệm bất ngờ, bởi giữa trung tâm đô thị hiện đại, họ vẫn được đón nhận một loại hình nghệ thuật mộc mạc, giàu cảm xúc, thể hiện rõ cốt cách văn hóa Nam Bộ.

Từ đền thờ, hành trình tiếp tục xuyên qua vài con phố để đến nhà thờ Tân Định - biểu tượng kiến trúc tôn giáo nổi bật của TPHCM. Công trình hơn 150 năm tuổi này gây ấn tượng mạnh bởi sắc hồng đặc trưng cùng phong cách cổ điển pha hiện đại.

Nhà thờ Tân Định gây ấn tượng với màu hồng đặc biệt (Ảnh: Nam Anh).

Tháp chuông vươn cao, các cửa sổ hoa văn, các chi tiết trang trí tinh xảo tạo nên vẻ tráng lệ hiếm có. Đây cũng là địa điểm du khách quốc tế thường dừng lại lâu để chiêm ngưỡng, tìm hiểu lịch sử hình thành và lưu lại những bức ảnh thật đẹp.

Trải nghiệm hấp dẫn ở chợ Tân Định

Từ nhà thờ Tân Định, chỉ vài phút đi bộ là du khách bước vào không khí rộn ràng của chợ Tân Định - ngôi chợ hơn trăm năm tuổi nằm giữa trung tâm TPHCM.

Bên cạnh màu sắc tươi tắn của những sạp vải, sạp gia vị, điểm khiến nhiều du khách dừng chân lâu nhất lại là một góc nhỏ nơi nghề đóng guốc mộc truyền thống vẫn âm thầm tồn tại.

Chợ Tân Định là một trong những khu chợ sầm uất ở TPHCM (Ảnh: Vietluxtour).

Giữa hàng trăm âm thanh của khu chợ, tiếng đục, gõ vang đều tạo thành nhịp điệu rất riêng. Tiểu thương cũng là người thợ đóng guốc ngồi bên chiếc ghế thấp, đôi tay thoăn thoắt cầm dao bào từng đường cong trên thân guốc. Khối gỗ thô được mài giũa, uốn lượn thành dáng guốc gọn gàng chỉ trong vài phút.

Mỗi chiếc guốc sau đó được gắn quai, đánh bóng - tất cả đều bằng tay. Điều thú vị là nghề này không còn phổ biến ở TPHCM, vậy nên ngay giữa một khu chợ trung tâm, du khách được chứng kiến quá trình làm ra đôi guốc - vật dụng từng gắn với đời sống phụ nữ Việt suốt nhiều thế kỷ - khiến họ không khỏi tò mò.

Khách Tây thích thú xem đóng guốc ở chợ (Ảnh: Vietluxtour).

Nhiều du khách quốc tế thường ghé lại hỏi chuyện người thợ, xin được xem thử các công đoạn hoặc thử xỏ chân vào đôi guốc mới hoàn thiện. Tiếng cười, tiếng guốc gõ lộc cộc trên nền gạch, tiếng người thợ kể chuyện nghề… tất cả tạo nên một không gian văn hóa sống động mà không phải khu chợ nào cũng còn giữ được.

Để chuyến khám phá phường Tân Định trở nên trọn vẹn hơn, du khách có thể ghé thưởng thức bánh xèo Đinh Công Tráng (46A đường Đinh Công Tráng, phường Tân Định, TPHCM) - quán ăn lâu năm được Michelin Guide vinh danh trong danh sách Bib Gourmand (quán ngon, giá cả phải chăng).

Lớp bánh vàng giòn, nhân tôm thịt đầy đặn và nước chấm đậm vị miền Nam trở thành trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho du khách trước khi kết thúc chuyến đi. Ngoài bánh xèo, chợ còn bán nhiều món đặc sắc như gỏi cuốn, chả giò... - bữa ăn thuận tiện mang hương vị đậm đà.

Bánh xèo Đinh Công Tráng - quán ăn lâu năm được Michelin vinh danh trong danh sách Bib Gourmand (quán ngon, giá cả phải chăng) (Ảnh: Vietluxtour).

Các điểm tham quan đặc sắc trên cũng là những điểm đến nằm trong tour “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định”, được chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị lữ hành, xây dựng dựa trên hệ thống di sản phong phú của phường Tân Định.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định - cho biết, mục tiêu của tour là phát huy giá trị di sản địa phương và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực trung tâm.

Ông Trần Thế Dũng - Tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour (đơn vị khai thác tuyến) - nhận định, du lịch 2025 đang chuyển mạnh sang hướng bền vững, đề cao trải nghiệm bản địa. Tour Tân Định đáp ứng tốt xu hướng này khi sử dụng nhiều dịch vụ từ cộng đồng dân cư, đồng thời giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa đô thị TPHCM.