Taxi bay cho giới nhà giàu muốn né tắc đường, di chuyển 1 tiếng còn 11 phút

Một mẫu taxi bay siêu sang dành cho giới nhà giàu và những người nổi tiếng muốn "né” cảnh tắc đường có thể xuất hiện trên bầu trời các thành phố của Anh trong hơn 2 năm tới.

Hình ảnh dự kiến của mẫu taxi bay – loại phương tiện được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ một tiếng xuống còn khoảng 11 phút (Ảnh: Nick Dimbleby).

Theo truyền thông nước này, loại phương tiện bay tương lai này vận hành hoàn toàn bằng điện, có thể di chuyển quãng đường tối đa 160km với tốc độ lên tới 240km/h.

Mẫu taxi bay mang tên Valo đang cạnh tranh để trở thành loại máy bay thương mại đầu tiên được thiết kế và chế tạo tại Anh sau hơn 30 năm.

Theo một báo cáo gần đây, hãng Vertical Aerospace có trụ sở tại thành phố Bristol dự kiến tạo hơn 2.000 việc làm đòi hỏi kỹ năng cao và đóng góp khoảng 3 tỷ bảng Anh mỗi năm cho nền kinh tế vào năm 2035.

Khoang siêu sang dành cho 4 khách, có thể nâng lên 6 chỗ

Mẫu Valo mới nhất sở hữu khoang hành khách cao cấp dành cho 4 người, trang bị cửa sổ toàn cảnh. Thiết kế linh hoạt cho phép chủ sở hữu tùy chọn mở rộng thành 6 ghế.

Khoang hành khách có 4 ghế rộng rãi với cửa sổ nhìn toàn cảnh và có thể mở rộng thành 6 ghế phục vụ tối đa 6 khách (Ảnh: Nick Dimbleby).

Khoang chứa hành lý đủ sức chứa 6 hành lý xách tay và 6 vali ký gửi. Loại phương tiện này hướng tới nhóm khách muốn rời sân bay hoặc trung tâm thành phố nhanh chóng và không phiền toái.

Mẫu taxi Valo được phát triển dựa trên nguyên mẫu VX4 từng đạt nhiều thành công trong các thử nghiệm trước đó.

Theo chia sẻ trước đây với truyền thông Anh, lãnh đạo công ty cho biết, taxi bay của họ có thể rút ngắn hành trình một giờ đi ô tô xuống chỉ còn 11 phút.

Công bố mẫu Valo kích thước thật tại London

Ngày 11/12, hãng Vertical Aerospace trưng bày mẫu taxi bay Valo với kích thước thật tại một sự kiện ở thành phố London, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Ông Stuart Simpson, Giám đốc điều hành Vertical Aerospace cho biết, Valo là mẫu máy bay có thể biến giấc mơ bay bằng điện thành hiện thực và hoạt động dưới dạng thương mại. Mẫu taxi bay hướng tới mục tiêu sạch, yên tĩnh, nhanh, được thiết kế để phục vụ thường xuyên.

"Đây là kỷ nguyên mới của giao thông, kết nối con người trong vài phút thay vì hàng giờ”, ông Simpson nhấn mạnh.

Lãnh đạo của hãng cũng kỳ vọng Valo có thể phục vụ trong lĩnh vực y tế khẩn cấp, vận chuyển hàng hóa và thậm chí cả nhiệm vụ quốc phòng trong tương lai.

Dù được kỳ vọng lớn, mẫu taxi bay này vẫn phải vượt qua nhiều rào cản quan trọng trước khi đưa vào khai thác rộng rãi.

Hãng Vertical Aerospace cho biết, họ gần hoàn tất việc đưa phi công thử nghiệm điều khiển Valo cất cánh thẳng đứng và chuyển hướng bay tiến.

Ở thời điểm hiện tại, hãng vẫn trong quá trình xin cấp chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn hàng không. Người đại diện cho biết, dự kiến tới năm 2028, hãng mới có thể đưa mẫu taxi bay vào phục vụ hành khách.