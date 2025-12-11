Ngắm chợ Tân Định, hơi thở Sài Gòn xưa giữa lòng đô thị

Nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, chợ Tân Định từ lâu đã là một trong những trung tâm giao thương sầm uất và mang giá trị lịch sử đặc biệt của TPHCM. Ít ai biết rằng, ngôi chợ này ban đầu có tên là Phú Hòa, gắn liền với làng Phú Hòa xưa, trước khi được đổi tên thành Tân Định khi các làng lân cận sáp nhập vào thành phố Sài Gòn.

Theo các tài liệu lưu trữ, từ những năm 1870-1880, chợ Phú Hòa đã đóng vai trò là trung tâm mua bán quan trọng của vùng Bắc Sài Gòn. Đến năm 1926, chính quyền thuộc địa quyết định đầu tư 110.000 piastre để xây dựng chợ mới. Công trình do nhà thầu Pháp đảm nhiệm, hoàn thành vào năm 1927 và nhanh chóng trở thành một biểu tượng kiến trúc của khu vực Tân Định.

Điểm nhấn kiến trúc của chợ là mặt tiền mang đậm phong cách Pháp với ba tháp chuông nổi bật. Kết cấu bê tông cốt thép dạng vòm, hệ cửa lá sách vòm nhọn cùng gam màu vàng - trắng - xanh lá đã tạo nên một diện mạo hài hòa, bền vững theo thời gian.

Nhà lồng chợ được thiết kế hình chữ nhật, thông thoáng với tám cửa lớn nhỏ hướng ra bốn phía, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và giao thương của người dân.

Sau gần một thế kỷ tồn tại, chợ Tân Định hiện có khoảng 400 gian hàng, kinh doanh đa dạng các nhóm ngành từ thực phẩm tươi sống, đồ khô, trái cây đến quần áo, giày dép.

Ban Quản lý chợ đang tích cực triển khai mô hình "Gian hàng chuẩn - Friendly Counter", tập trung vào việc niêm yết giá minh bạch và phục vụ văn minh, nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Vào buổi sáng sớm, các tiểu thương tại chợ Tân Định tất bật chuẩn bị hàng hóa, tạo nên một không khí nhộn nhịp đặc trưng.

Trong suốt cả ngày, người dân và du khách vẫn tấp nập tham quan, mua sắm tại chợ Tân Định, tận hưởng không gian truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.

Dù bận rộn với công việc, nhiều tiểu thương trong chợ vẫn giữ thói quen mang theo đồ ăn nhà làm, tạo nên nét văn hóa riêng biệt.

Ông Lê Quang Thiện, Trưởng ban Quản lý chợ Tân Định, chia sẻ rằng việc chợ được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố là minh chứng rõ ràng cho những giá trị lịch sử, văn hóa mà công trình đã gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.

Trong thời gian tới, các hạng mục kiến trúc gốc như mặt tiền, mái vòm và kết cấu chính sẽ được bảo tồn theo hướng khoa học. Đồng thời, hình ảnh chợ sẽ được nâng cấp để phù hợp với vai trò di tích, hướng đến trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn ngay giữa trung tâm TPHCM.

Giữa nhịp sống hiện đại, chợ Tân Định vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính và không gian sinh hoạt thương mại đặc trưng, tiếp tục là một trong những biểu tượng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của TPHCM.