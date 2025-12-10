Tài xế giúp Việt kiều tìm ví có 10 triệu đồng, bất ngờ khoản hậu tạ để lại

Khách vừa xuống xe, anh Phạm Văn Khéo (Hải Phòng) nghe tiếng chuông đổ, thông báo cuốc xe tiếp theo từ ứng dụng trên điện thoại.

Màn hình hiển thị thông tin, khách muốn đặt xe di chuyển từ một toà chung cư trên đường Võ Nguyên Giáp đến đường Tô Hiệu với quãng đường gần 3km.

Tài xế liên tục từ chối nhận hậu tạ (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận cuốc xe, vài phút sau anh Khéo có mặt tại điểm đón. Khi tới nơi, một cặp vợ chồng trung niên là Việt kiều cho biết, họ không có nhu cầu đi xe mà muốn nhờ anh hỗ trợ tìm chiếc ví bị thất lạc, bên trong có tiền và giấy tờ. Người vợ có quốc tịch Australia, còn người chồng mang quốc tịch Canada.

“Khoảng 4 tiếng trước, hành khách đi một chuyến xe khác cùng lộ trình từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Tô Hiệu và quên ví trên xe. Từ nước ngoài về thăm quê, họ không biết cách liên hệ với tài xế để tìm lại”, anh Khéo cho hay.

Được biết, trước khi chạy taxi, anh từng có nhiều năm làm việc ở nước ngoài nên thấu hiểu thất lạc giấy tờ có thể gây nhiều phiền toái và mất thời gian để làm lại. Vì vậy, anh Khéo nhận lời giúp đỡ, không nghĩ đến chuyện được chủ nhân hậu tạ.

Tài xế giúp Việt kiều tìm ví, liên tục từ chối nhận hậu tạ (Video: Nhân vật cung cấp).

Anh lập tức đăng tải thông tin lên một nhóm của các tài xế Hải Phòng. Vài giờ sau, lái xe từng chở cặp vợ chồng Việt kiều liên hệ lại.

"Bên trong ví có 600 AUD (10,4 triệu đồng) cùng một số giấy tờ khác. Hai vợ chồng sẽ bay về Australia trong ít ngày tới. Nếu không tìm được giấy tờ, họ không thể lên máy bay", anh Khéo chia sẻ.

Sáng 4/12, anh thông báo kết quả đã tìm được ví với cặp vợ chồng Việt kiều, chở họ đi nhận lại tài sản. Trên đường về, chủ nhân chiếc ví bày tỏ cảm ơn trước sự giúp đỡ tận tình của anh Khéo.

Trước khi xuống xe, người vợ mong muốn hậu tạ lái xe tốt bụng. Nam tài xế từ chối nhận tiền, mong muốn hai hành khách ủng hộ bằng cách gọi xe khi cần di chuyển ở Hải Phòng.

“Lúc tôi không để ý, người vợ đã để hơn 3 triệu đồng vào chỗ chứa đồ cạnh ghế lái. Về đến nhà, tôi mới tìm thấy số tiền này. Tôi sẽ dùng khoản tiền để làm từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn", anh Khéo chia sẻ.

Đoạn video về sự việc được anh Khéo chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đa số ý kiến dành lời khen cho việc sẵn lòng giúp đỡ người khác của anh trong lúc hoạn nạn.

Theo anh Khéo, anh luôn tâm niệm trả lại điện thoại, ví, đồ đạc người khác bỏ quên trên xe hoặc tìm cách để liên lạc với cách khi tìm thấy.

Trước đây, chàng trai quê Hải Phòng từng tìm thấy một chiếc túi chứa tiền và vàng. Không biết chủ nhân là ai, anh đứng đợi cho đến khi người phụ nữ quay lại tìm và trả lại toàn bộ tài sản.

Nam tài xế cho rằng, khi bị quên đồ đạc và tài sản trên taxi, hành khách nên bình tĩnh, liên hệ với tổng đài để có được sự phối hợp tìm kiếm một cách nhanh chóng và an toàn. Trong trường hợp có số của tài xế, khách có thể gọi lại càng sớm càng tốt.