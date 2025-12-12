Chứng khoán giảm 52 điểm, nhiều cổ phiếu bất động sản nằm sàn

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (12/12), thị trường giảm mạnh về cuối phiên. Đà điều chỉnh này tiếp tục đưa VN-Index giảm sâu hơn 52 điểm, về mốc gần 1.647 điểm.

Trên cả 2 sàn, sắc đỏ bao trùm. Thậm chí, sàn HoSE còn ghi nhận tới 31 mã giảm hết biên độ. Nhóm bất động sản la liệt mã giảm sàn như NVL, VRE, VHM, DXG, DIG, CII, HDG... Nhiều mã "trắng" bên mua vào cuối phiên.

Chứng khoán giảm mạnh (Ảnh: Hữu Khoa).

Dòng tiền vào thị trường cũng bị chi phối bởi loạt cổ phiếu lớn trong nhóm VN30, hầu hết nằm ở các mã đầu ngành, bao gồm "họ" Vingroup (VHM, VIC, VRE), ngân hàng (VPB, TCB, HDB, STB), bán lẻ (MWG, MSN), công nghệ (FPT).

Nhà đầu tư nước ngoài cũng mạnh tay bán ròng hơn 588 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán mạnh như VIC, VCB, ACB, VPX, STB, MSN...

Trong nhóm VN30, mã xanh duy nhất là BCM (Becamex IDC). Mã này tăng nhẹ 0,15% lên 65.300 đồng/đơn vị. Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tăng trần phiên thứ 3, lên vùng giá 17.600 đồng và đạt khối lượng giao dịch hơn 6,6 triệu đơn vị.