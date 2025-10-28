Món quà đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản tặng Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi bà Takaichi nhậm chức vào tuần trước.

Ông Trump ca ngợi hết lời nữ lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản, hoan nghênh cam kết của bà về việc đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự và ký kết các thỏa thuận về thương mại và khoáng sản quan trọng.

“Chúng ta là đồng minh ở cấp độ cao nhất và thật vinh dự khi được ở đây với bà, đặc biệt là vào thời điểm rất sớm trong nhiệm kỳ mà tôi tin bà sẽ là một trong những thủ tướng vĩ đại nhất. Tôi cũng muốn chúc mừng bà là nữ thủ tướng đầu tiên. Đây là một vấn đề lớn”, ông Trump nói với bà Takaichi khi cả 2 ngồi vào bàn thảo luận với các phái đoàn.

Ông Trump cũng ca ngợi những nỗ lực của Nhật Bản nhằm mua thêm thiết bị quốc phòng của Mỹ, trong khi bà Takaichi cho biết vai trò của ông Trump trong việc đảm bảo các thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như giữa Israel và các chiến binh Palestine, là những thành tựu “chưa từng có”.

Về phần mình, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh: "Tôi mong muốn hiện thực hóa một kỷ nguyên vàng mới của liên minh Nhật Bản - Mỹ, trong đó 2 nước sẽ trở nên mạnh hơn và thịnh vượng hơn".

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, bà Takaichi, một đồng minh thân cận của cố lãnh đạo Nhật Bản Shinzo Abe, cũng cho biết bà sẽ đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình.

Bà Takaichi đã tặng ông Trump cây gậy golf của ông Abe, một túi golf có chữ ký của người chiến thắng giải major Nhật Bản Hideki Matsuyama và một quả bóng golf lá vàng. Hai nhà lãnh đạo cùng ký tên lưu niệm lên các mũ lưỡi trai có in dòng chữ màu vàng "Nhật Bản trở lại".

Tại cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận hỗ trợ cung cấp khoáng sản quan trọng và đất hiếm, những vật liệu quan trọng cho nhiều loại sản phẩm, từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu.

Thỏa thuận nhằm mục đích cùng nhau xác định các dự án quan tâm trong các lĩnh vực như nam châm và pin trong 6 tháng tới và hợp tác để phát triển kho dự trữ các khoáng sản chủ chốt cùng với các biện pháp khác.

“Thỏa thuận sẽ giúp 2 quốc gia tăng cường an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và qua đó liên tục dẫn đến thịnh vượng toàn cầu”, tuyên bố chung cho biết.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký kết việc thực hiện một thỏa thuận hướng tới một “kỷ nguyên vàng mới” cho liên minh Nhật - Mỹ.

Dự kiến, 2 nhà lãnh đạo sẽ đến thăm căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka gần Tokyo, nơi đồn trú của tàu sân bay USS George Washington, một phần sức mạnh quân sự lớn của Mỹ trong khu vực.

Ông Trump sau đó sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Tokyo, trước khi lên đường đến Hàn Quốc vào 29/10. Ông Trump cho biết trong các cuộc hội đàm tại đó với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông hy vọng sẽ ký kết một thỏa thuận đình chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.