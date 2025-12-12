Nam sinh đi xe máy đánh võng, ngã lăn trước đầu ô tô

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại tình huống một nam sinh điều khiển xe máy vượt lên trước đầu ô tô, đánh võng qua lại rồi mất lái, ngã lăn ra đường.

Sau cú ngã, xe máy văng xa. May mắn là tài xế ô tô đã kịp thời đánh lái để tránh va phải nam sinh đang trượt dài trên mặt đường.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra trên đường Trịnh Khả, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Tình huống nam sinh đánh võng rồi ngã trên đường (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Anh Đ.D. - người đăng tải clip - cho biết nội dung sự việc được camera hành trình trên ô tô của anh ghi lại.

Khoảng 11h09 ngày 11/12, khi anh đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trịnh Khả, có một nam sinh đi mô tô vượt phải, lao lên trước đầu xe. Sau đó, nam sinh tiếp tục lạng lách, đánh võng trên đường. Lúc này, anh D. đã giảm tốc độ và chủ động đánh lái tránh xa để phòng trường hợp nam sinh bị ngã.

“Khi cháu bé vượt lên, tôi giật mình thấy cháu đánh võng. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi chủ động tránh từ xa”, anh D. chia sẻ.

Theo điểm a khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, người điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bộ sẽ bị phạt tiền 8-10 triệu đồng.

Nếu gây tai nạn giao thông, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp tái phạm nhiều lần có thể bị tịch thu phương tiện và chịu các hình phạt bổ sung như tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.