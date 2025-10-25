Rừng tre nổi tiếng ở Nhật Bản bị khắc chữ chi chít

Khu du lịch Arashiyama của Kyoto (Nhật Bản) nổi tiếng với rừng tre. Từ lâu nơi này là điểm đến hút khách trong và ngoài Nhật Bản.

Tuy nhiên điểm du lịch này hiện đối mặt với tình trạng bôi bẩn nghiêm trọng khi hàng trăm cây tre tại con đường rừng tre bị khắc chữ.

Chữ tiếng Việt bị khắc lên thân tre trong rừng cây nổi tiếng ở Nhật Bản (Nguồn video: FNN).

Theo truyền thông địa phương, hình vẽ lên thân tre rất đa dạng, từ hình trái tim hay ghi tên bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Kết quả điều tra mới nhất của chương trình News Runner cho thấy, hiện có hơn 350 thân tre bị hư hại, trong đó nhiều cây bị rạch sâu với dòng chữ tiếng Anh, tiếng Hàn, chữ Katakana hay các ký hiệu tình yêu do du khách để lại.

Một số dòng trên thân tre ghi nội dung “Revengers”, “June 2025”, hay “We’ll be back” (tạm dịch: Chúng tôi sẽ quay lại).

Dù dọc lối đi có treo nhiều biển cấm hành vi khắc bậy, hiện tượng này vẫn không giảm. Tình trạng bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2018, khi hơn 100 cây tre bị khắc chữ. Sau thời gian lắng xuống, vài năm gần đây, số vụ có xu hướng tăng mạnh.

Những dòng chữ bị khắc lên thân tre (Ảnh: FNN).

Trong khảo sát mới nhất, chính quyền Kyoto xác nhận ít nhất 350 thân tre bị hư hại. Thậm chí có cây bị rạch kín đến mức nhân viên công ty xe kéo Ebisu - đơn vị hỗ trợ quản lý khu vực phải dán băng keo che tạm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế.

Các chuyên gia đánh giá, khi bề mặt tre bị khắc chữ, các tế bào tổn thương không thể phục hồi. Ngoài ra, màu sắc tự nhiên của thân tre sẽ không trở lại đồng thời ảnh hướng tới quá trình quang hợp.

Ông Masashi Nakai, chuyên gia thực vật học tại Vườn bách thảo Kyoto cảnh báo, rừng tre có thể bị héo, yếu và gãy đổ. Với tình hình hiện tại, các chuyên gia lo ngại nếu mọi việc vẫn tiếp diễn, tre yếu có thể ngã đổ gây nguy hiểm cho du khách.

Trước thực trạng này, chính quyền Kyoto đang xem xét việc chặt bỏ những cây bị khắc bậy nhằm ngăn ngừa tai nạn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng kêu gọi giới chức cần siết chặt kiểm tra và tăng mức phạt lên 50.000-100.000 yen (khoảng 8,6 triệu đồng-17 triệu đồng). Ngoài ra, người dân Nhật Bản cũng kêu gọi chính quyền cần tổ chức những cuộc tuần tra thường xuyên nhằm răn đe.

Trước vấn nạn này, không ít du khách tỏ ra thất vọng và bức xúc.

“Đây là một báu vật văn hóa của Nhật Bản nói chung và Kyoto nói riêng. Việc vẽ bậy, khắc bậy lên thân tre thể hiện sự thiếu tôn trọng", một khách tham quan nói. Nhiều người khác cũng bày tỏ sự bất bình khi có những cá nhân gây hại cho cảnh quan thiên nhiên.

Rừng tre Arashiyama từ lâu là biểu tượng du lịch của Kyoto. Nơi đây nổi tiếng với những lối đi tĩnh lặng. Nổi bật hai bên đường là hàng tre xanh vươn cao tạo thành đường hầm tự nhiên.

Rừng tre Arashiyama là niềm tự hào của người dân cố đô Kyoto (Ảnh: Flickr).

Nơi đây là một trong những rừng tự nhiên đẹp nhất ở Nhật Bản với hàng ngàn cây tre thẳng đều tăm tắp. Đây cũng là niềm tự hào của người dân cố đô.

Bất kì thời điểm nào trong năm, khu rừng tre này cũng luôn mang đến một vẻ đẹp riêng.

Mùa hè, khu rừng khoác lên mình sự trong trẻo nhẹ nhàng với bạt ngàn hàng tre xanh ngát khoe mình dưới ánh nắng. Khi thu về, cảnh vật lại toát lên sự quyến rũ yêu kiều khi sắc đỏ, sắc vàng nổi bật của mùa thu Nhật Bản hòa quyện với sắc xanh của tre.

Đông đến, tuyết trắng phủ kín lối đi và trên những cây tre tạo vẻ đẹp tựa như trong chuyện cổ tích. Xuân sang là sự kết hợp tuyệt vời giữa màu xanh thắm từ tre và màu hồng từ những đóa hoa anh đào rực sắc.

Tuy nhiên, với nguy cơ suy tàn vì những vết khắc vẽ nguệch ngoạc, giới chức thành phố cảnh báo rằng việc giữ gìn biểu tượng này không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, đây còn là ý thức của mỗi du khách khi đặt chân tới Kyoto.