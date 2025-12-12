Khách lấy cốc của người cho thú cưng uống tại quán cà phê ở Hà Nội

Dịp cuối tuần cũng trùng thời điểm những ngày cuối năm nên quán cà phê của chị Thùy Linh nằm ở Phương Canh, phường Xuân Phương (Hà Nội) đông khách hơn bình thường.

Khoảng 16h, khi đang mải dọn dẹp đồ uống và hỗ trợ khách chụp ảnh, chị Linh vô tình nhìn thấy cảnh một vị khách ở bàn kế bên đang cầm cốc inox cho thú cưng uống nước.

Đây vốn là loại cốc được quán dùng để phục vụ khách uống thêm nước lọc, không dành cho vật nuôi. Thấy vậy, chị Linh vội chạy tới nhắc nhở vì nghĩ khách chưa biết điều này. Tuy nhiên, khách không nói gì.

Vị khách nữ áo đen dùng cốc inox vốn dành cho người, để chó cưng uống nước trực tiếp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sợ những khách ở bàn khác thấy cảnh tượng này và nghĩ rằng quán phục vụ lẫn lộn cốc uống nước dành cho người và thú cưng, chị Linh liền vào quầy, nhắc nhân viên mang theo loại cốc nhựa.

Người nhân viên mang cốc nước tới bàn của vị khách lúc nãy, nói rằng đây là phần của chó. Lúc này, vị khách bắt đầu có thái độ không hài lòng.

Khi ra quầy thanh toán, vị khách nữ tỏ thái độ bất bình và nói rằng chưa thấy quán cà phê nào lại không cho chó uống nước bằng cốc. Để làm dịu cơn giận của khách, chủ quán giải thích, không thể để thú cưng uống lẫn với cốc vốn chỉ phục vụ cho người.

Lúc này, cơn phẫn nộ của khách lên đỉnh điểm. Vị khách bắt đầu có những xưng hô thiếu chuẩn mực mày - tao và nói rằng cách làm của chủ quán thể hiện "thái độ cành cao".

Vì cách hành xử của vị khách thiếu tôn trọng, chị Linh đã yêu cầu khách thanh toán thêm tiền cốc là 30.000 đồng. Khoản tiền này nằm ngoài chi phí đồ uống. Cuối cùng, vì không muốn làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của người khác, chủ quán đã mời nhóm khách ra ngoài.

"Nếu khách chủ động xin lỗi ngay từ đầu và có thái độ điềm tĩnh, chúng tôi sẽ vui vẻ bỏ qua. Nhưng vì thái độ của khách rất gay gắt nên quán buộc phải yêu cầu khách thanh toán tiền chiếc cốc như một lời nhắc nhở", chủ quán nói.

Ngay sau đó, sự việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Trong đó, phần lớn các ý kiến cho rằng cách xử lý của chủ quán ở tình huống này là hợp lý.

"Tôi không thể chấp nhận hành động thiếu ý thức và mất vệ sinh của vị khách. Có thể đây là thú cưng của người phụ nữ, nhưng đối với người khác lại là con vật lạ. Chỉ nghĩ tới việc phải dùng chung dụng cụ ăn uống của con người với động vật cũng đủ khiến tôi thấy buồn nôn", tài khoản Minh Anh lên tiếng.

Ngoài ra, không ít người đặt câu hỏi, nếu vụ việc trên không bị phát hiện, nhân viên tiếp tục dùng chiếc cốc đã bị chó sử dụng qua, mang cho khách khác, thì hậu quả ra sao?

"Người chủ thú cưng cho dù yêu chiều chăm sóc chúng tới đâu, không thể bỏ qua nguyên tắc không dùng chung đồ ăn uống với động vật trong không gian công cộng", tài khoản Hà Linh nêu ý kiến.

Một số chủ vật nuôi cho biết, họ sẽ chuẩn bị sẵn vật dụng của thú cưng khi ra các quán cà phê (Ảnh: Corgi).

Anh Minh Tuyền, một người nuôi thú cưng sống tại khu chung cư ở Phương Canh cho biết, do thường xuyên cho chó cưng đi ra ngoài, anh luôn chuẩn bị sẵn một chai nước nhỏ và một bát nước có thể gấp gọn. Khi uống cà phê cùng bạn bè, anh luôn phải hỏi trước, liệu quán có chấp nhận cho thú cưng vào hay không.

"Nhiều khách không muốn cho chó lạ vào quán là điều dễ hiểu. Ngoài ra, chủ nuôi cần chuẩn bị sẵn vật dụng dành riêng cho chó, mèo, không thể để uống cùng đồ của con người được, sẽ không đảm bảo an toàn vệ sinh", anh Tuyền nói.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng, nếu đây là quán chấp nhận cho động vật đi cùng và có khu sân vườn, nên chuẩn bị sẵn bát hay cốc nước dành riêng cho thú nuôi. Với cách làm này sẽ thuận tiện cho cả hai bên, tránh những va chạm không đáng có.

Trở lại với câu chuyện xảy ra tại quán cà phê, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thùy Linh cho biết, gần 4 năm kinh doanh, đây là lần đầu tiên quán xảy ra tình trạng này. Để tránh sự cố tương tự xảy ra, quán quyết định từ nay sẽ không cho thú cưng của khách vào quán.