Nơi được mệnh danh là "khu vườn địa đàng" đóng cửa vì sạt lở

Ngày 11/12, phóng viên ghi nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại thác Pa Sỹ, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi). Một đoạn sạt lở dài khoảng 60m ngay chân thác đã vùi lấp hàng trăm khối đất xuống dòng suối, gây tắc nghẽn và tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách.

Tình trạng sạt lở không chỉ khiến dòng suối bị lấp, gây ngập úng và tàn phá các công trình trong khu du lịch, mà còn tạo ra một vách đất dựng đứng, được ví như "quả bom đất" có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa an toàn của du khách.

Điểm du lịch thác Pa Sỹ bị mưa lũ tàn phá, phải đóng cửa tạm thời (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhiều du khách, trong đó có anh Võ Chí Công (phường Thống Nhất, Gia Lai), bày tỏ sự hụt hẫng khi đến thác Pa Sỹ rồi phải quay về do khu du lịch tạm dừng hoạt động.

"Tôi nghe thác Pa Sỹ rất đẹp nên ghé tham quan, nhưng nơi này lại dừng hoạt động. Tôi đành quay lại trung tâm xã Măng Đen để tham quan các điểm khác", anh Công chia sẻ.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết thác Pa Sỹ là điểm nhấn du lịch quan trọng, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho khu du lịch này.

Sạt lở đã vùi lấp con suối dưới chân thác Pa Sỹ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Để đảm bảo an toàn cho du khách, xã Măng Đen đã yêu cầu khu du lịch tạm dừng hoạt động để khắc phục sạt lở. Đơn vị thi công đang khẩn trương huy động máy móc để san gạt taluy, khơi thông dòng chảy và tái tạo con suối bị vùi lấp.

Ông Thắng nhấn mạnh: "Việc thác Pa Sỹ phải tạm đóng cửa ảnh hưởng rất lớn đến mùa du lịch Tết Dương lịch đang cận kề. Địa phương yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục để đưa điểm du lịch hoạt động trở lại vào dịp Tết này".

Nước lũ tràn xuống điểm du lịch thác Pa Sỹ vào thời điểm cuối tháng 11 (Ảnh: UBND xã Măng Đen).

Ngoài ra, UBND xã Măng Đen cũng đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh Quảng Ngãi xin kinh phí để khắc phục và tu bổ, chỉnh trang cảnh quan thác Pa Sỹ, hướng tới việc tạo ra nhiều điểm check-in và khu ẩm thực hấp dẫn hơn cho du khách.

Thác Pa Sỹ được mệnh danh là "khu vườn địa đàng" với vẻ đẹp nguyên sơ giữa rừng Măng Đen. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.