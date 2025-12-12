Vì sao Phú Quốc bất ngờ dẫn đầu lượt tìm kiếm điểm du lịch dịp cuối năm?

Phú Quốc dẫn đầu xu hướng dịp cuối năm

Theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Việt Nam đang trở thành điểm đến nổi bật đối với nhóm khách gia đình quốc tế trong mùa lễ hội cuối năm.

Dựa trên lượng tìm kiếm từ tháng 9 đến tháng 11 cho thời gian lưu trú tháng 12/2025-1/2026, nhu cầu du lịch gia đình đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Phú Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách điểm đến được các gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, với mức tăng 47% nhờ bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh cùng hệ sinh thái rừng - biển và các công viên thiên nhiên.

Đà Nẵng đứng thứ hai với mức tăng 42%, nổi bật bởi bãi biển sạch đẹp, nhịp sống thư thả và chuỗi hoạt động khám phá nhẹ nhàng, bên cạnh điểm nhấn là khu vui chơi Bà Nà Hills. Tiếp đó là các điểm Nha Trang (Khánh Hòa), TPHCM và Hà Nội.

Phú Quốc với nước biển trong xanh là điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch nội địa dịp cuối năm (Ảnh: T.T.).

Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com cũng cho thấy Phú Quốc (An Giang) đang là điểm đến nội địa được người Việt quan tâm nhiều nhất cho giai đoạn 20/12/2025-4/1/2026, với mức tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh 83% du khách Việt có xu hướng du lịch cuối tuần kéo dài, trong khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay lại rơi đúng vào cuối tuần. Đây là yếu tố góp phần kích hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày ở nhóm khách trẻ và gia đình.

Báo cáo xu hướng năm nay của Booking.com chỉ ra rằng 69% du khách Việt ưu tiên du lịch nội địa, chủ yếu chọn các điểm đến quen thuộc, dễ di chuyển và có thời tiết ổn định.

Top điểm đến tiếp theo sau Phú Quốc là Đà Lạt (Lâm Đồng), TPHCM và khu vực Vũng Tàu thuộc TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) - phản ánh mô hình dịch chuyển xoay quanh ba nhóm chủ đạo: Biển đảo, cao nguyên và đô thị sự kiện.

Các địa phương này đều có lịch hoạt động lễ hội dày đặc trong tháng cuối năm và tháng đầu năm mới, phù hợp tâm lý “đi gần - đi nhanh - nhiều trải nghiệm”. Riêng Phú Quốc còn có thời tiết thuận lợi mùa cuối năm, bãi biển trong xanh, tổ hợp vui chơi giải trí đa dạng và hạ tầng lưu trú phù hợp cho nhiều thế hệ.

Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, tiện nghi nghỉ dưỡng và tính dễ tiếp cận đã giúp "đảo ngọc" trở thành điểm đến được quan tâm nhiều nhất trong mùa lễ hội năm nay.

Song song với nhu cầu của khách Việt, Booking.com ghi nhận mức độ quan tâm cao của du khách quốc tế đối với Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An (Đà Nẵng) và Sa Pa (Lào Cai). Năm điểm đến này phản ánh thế mạnh “biển - di sản - núi” của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Ẩm thực - động lực mới trong lựa chọn điểm đến

Về lượng khách quốc tế đến Việt Nam, Agoda ghi nhận Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Ấn Độ, Singapore, Australia và Malaysia. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ thị trường Ấn Độ tăng mạnh nhất, đạt 186%, còn Malaysia tăng 74%, cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt của Việt Nam trong phân khúc du lịch gia đình tại khu vực.

Một điểm đáng quan tâm là ẩm thực ngày càng có ảnh hưởng mạnh đến quyết định du lịch. Nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka ghi nhận ẩm thực đã trở thành động lực quan trọng bậc nhất khi du khách Đông Nam Á chọn điểm đến.

Trong đó, Việt Nam nổi bật trong nhóm các điểm đến hấp dẫn nhất cùng Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản, với lượng tìm kiếm tăng mạnh ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang.

Ẩm thực là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định du lịch của du khách (Ảnh: M.K.)

Theo Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới (WFTA), 81% du khách quốc tế xem trải nghiệm ẩm thực bản địa là yếu tố không thể thiếu trong chuyến đi, đồng thời sẵn sàng dành 25-35% ngân sách cho ăn uống.

Xu hướng “ẩm thực gắn với điểm đến”, từ các chuyến du thuyền thưởng thức bữa tối, quán ăn trên cao, tiệc buffet cao cấp cho đến ẩm thực Nhật, Thái hay món đường phố Việt, đang tạo lợi thế rõ rệt cho các đô thị du lịch trong nước.

Những sản phẩm đặc trưng như ẩm thực cung đình Huế, món đường phố vùng miền hay buffet Việt được đánh giá sẽ tiếp tục là điểm cộng giúp du lịch Việt Nam tăng sức cạnh tranh trong năm 2026.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại các đơn vị lữ hành cũng cho thấy năm nay, nhu cầu du lịch trong và ngoài nước cũng có sự tăng trưởng so với năm ngoái. Tại Vietluxtour, đến đầu tháng 10, lượng khách đặt tour Tết đã đạt 35-45%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang tiếp tục là ba điểm nóng nhất.

Nhật Bản là quốc gia đang được nhiều khách Việt ưa chuộng (Ảnh: Thùy Nguyễn).

Với thị trường quốc tế, du khách Việt tìm kiếm và đặt tour nhiều nhất tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Riêng các tour châu Âu vẫn giữ nhịp ổn định nhờ sức hút của mùa Giáng sinh và năm mới.

Đại diện Vietluxtour cho biết, năm nay khách chốt tour sớm hơn 4-6 tuần, ưu tiên tour trọn gói và đặc biệt ưa chuộng hành trình “đi gần - bay thẳng”, khiến Bangkok, Seoul hay Tokyo tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Ông Phạm Anh Vũ - Đại diện đơn vị lữ hành Du lịch Việt - cũng tiết lộ quý IV là cao điểm của du lịch Đông Bắc Á với mùa lễ hội, trong khi các tuyến mới như Ấn Độ và Nepal bắt đầu hút khách Việt ở phân khúc văn hóa - tâm linh.