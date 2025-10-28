Thống đốc Nhật Bản kêu gọi điều quân đội sau loạt vụ gấu vồ gây chết người

Số vụ gấu tấn công vào người dân gia tăng trong thời gian qua ở Nhật Bản (Ảnh: ST).

Ông Kenta Suzuki, thống đốc tỉnh Akita ở phía bắc, gọi tình hình này là “thực sự nghiêm trọng”.

Theo xác nhận của một quan chức chính phủ với AFP, trong năm 2025, gấu đã khiến 10 người ở Nhật Bản thiệt mạng. Con số này đã vượt mức cao nhất trước đó là 6 người trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2024.

Gấu ngày càng xâm nhập nhiều vào các thị trấn do hàng loạt nguyên nhân, bao gồm dân số suy giảm và biến đổi khí hậu.

Ông Kenta Suzuki nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi rằng “mạng sống của người dân chúng tôi không thể được bảo vệ nếu không có sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản”.

"Các vụ tấn công thường nhắm vào vùng cổ và mặt, gây nên một tình hình thực sự nghiêm trọng", ông nói thêm.

Ông Suzuki cho biết gấu giờ đây xuất hiện không chỉ ở vùng núi mà còn trong các khu đô thị. Ông nhận định việc đời sống hằng ngày của toàn bộ cư dân bị xáo trộn như vậy là “bất thường”.

Phản hồi kêu gọi trên, tân Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho hay chính phủ sẽ “tận dụng tối đa năng lực và thẩm quyền để khôi phục an toàn”.

Các vụ gấu tấn công du khách, xông vào cửa hàng và xuất hiện gần trường học, công viên đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các khu vực phía bắc.

Do khan hiếm nguồn thức ăn như quả sồi, điều được cho là do tác động của biến đổi khí hậu, những con gấu đang mạo hiểm tiến sâu hơn vào các khu dân cư, nơi dân số ngày càng già hóa và thưa thớt.

Các chuyên gia cho biết thời tiết ấm lên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ ngủ đông của gấu, loài vật vốn có thể nặng tới nửa tấn và chạy nhanh hơn con người. Nhật Bản có hai loài gấu: gấu đen châu Á và gấu nâu to lớn hơn, sinh sống chủ yếu ở đảo Hokkaido.

Mỗi năm có nhiều con gấu bị bắn hạ, nhưng do dân số Nhật Bản đang già hóa nên số lượng thợ săn ngày càng giảm.

Tuần trước, Bộ trưởng Môi trường mới của Nhật Bản, ông Hirotaka Ishihara, gọi các vụ gấu tấn công là “một vấn đề lớn, một vấn đề nghiêm trọng”.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm việc bảo đảm và đào tạo thợ săn nhà nước, cũng như quản lý quần thể gấu”, ông nói trong cuộc họp báo.