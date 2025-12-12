Cần Thơ trình diễn thiết bị bay không người lái tại lễ hội sông nước

Ngày 12/12, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025. Sự kiện hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn văn hóa – du lịch sôi động chào mừng năm mới 2026.

Theo đó, lễ hội Văn hóa Sông nước sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày, từ ngày 27/12/2025-01/01/2026, với chủ đề chính là “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”. ​Địa điểm diễn ra tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận.

Một góc Cần Thơ nhìn từ trên cao (Ảnh:HT)

​Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, lễ hội cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ đến du khách, đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch trên sông, và kết nối các tour tuyến du lịch đường sông trong nước và quốc tế (dọc sông Mekong). ​

Lễ hội có rất nhiều các hoạt động như​, chương trình khai mạc và trình diễn ánh sáng diễn ra lúc 20h ngày 27/12 tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế. ​

Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ tái hiện sắc màu văn hóa sông nước đặc trưng, qua câu chuyện về ghe thuyền, sinh kế, lễ hội và ẩm thực, đặc biệt là hình ảnh chợ nổi. ​

Đặc biệt, ngay sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn drone show (thiết bị bay không người lái) tái hiện hình ảnh văn hóa, di sản, và định hướng phát triển của Cần Thơ, cùng với chương trình pháo hoa tầm thấp chào mừng.

Sau đêm khai mạc các hoạt động diễn ra các ngày tiếp theo gồm, triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - miền Tây xưa và nay”; ​không gian trưng bày OCOP & quảng diễn ẩm thực; thả đèn hoa đăng trên sông; Tổ chức các tour trải nghiệm chợ nổi Cái Răng và cầu Cần Thơ lúc hoàng hôn, cùng với việc vận động doanh nghiệp giới thiệu tour du lịch đường sông với giá kích cầu.

​Bên cạnh đó có các hoạt động thể thao dưới nước sẽ tập trung tại khu vực rạch Cái Khế và Sông Hậu: Giải đua thuyền buồm; Giải đua thuyền ván SUP; giải vô địch đua vỏ composite TP Cần Thơ mở rộng…

Kế hoạch của UBND TP đưa ra cũng đặc biệt chú trọng đến hoạt động bảo vệ môi trường sông nước. Từ ngày 15/12 đến 25/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh rạch tại các phường trọng điểm (Ninh Kiều, Cái Răng, An Bình, Cái Khế).

​UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương liên quan nghiêm túc triển khai Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn, và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. ​