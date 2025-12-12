Tài xế taxi nảy ý định trộm cắp trong lúc chờ khách

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Thường Xuân đã bắt giữ Lê Văn Năm (SN 1983, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 7h ngày 10/12, Công an xã Thường Xuân nhận được tin báo của gia đình bà L.T.T. (SN 1975, trú tại thôn 2, xã Thường Xuân) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà, phá két sắt lấy đi 60 triệu đồng tiền mặt và một chỉ vàng.

Đối tượng Lê Văn Năm (người ở giữa) và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thường Xuân đã triển khai lực lượng phối hợp điều tra, xác minh. Chỉ sau 2 ngày rà soát, lực lượng công an xác định đối tượng gây ra vụ trộm là Lê Văn Năm, hành nghề lái taxi.

Tại cơ quan công an, Năm khai nhận ngày 8/12, sau khi chở khách lên xã Thường Xuân, trong lúc đợi khách giải quyết công việc, thấy khu vực này có nhiều hộ gia đình khá giả và vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Để thực hiện hành vi, sáng 10/12, Năm lái xe từ xã Lưu Vệ lên xã Thường Xuân, chờ đến khi chủ nhà đi làm rồi đột nhập vào bên trong, đục két sắt lấy trộm tiền và vàng.

Lê Văn Năm đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an xã Thường Xuân đã bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục điều tra mở rộng.