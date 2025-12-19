Chèo thuyền kayak qua Hang Luồn - điểm đến bí ẩn, hoang sơ ở Hạ Long

Nếu tham gia tuyến số 2 tham quan Vịnh Hạ Long, du khách sẽ lần lượt được trải nghiệm các điểm du lịch: Bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, Hang Sửng Sốt, Động Mê Cung, Hàng Bồ Nâu, Hang Luồn, Hang Trống, Hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên.

Trong đó, điểm không thể bỏ qua là Hang Luồn.

Hang Luồn thuộc đảo Bồ Hòn - cách đất liền khoảng 14km. Đây là một hang nước xuyên thủy đặc biệt, không thể đi bộ vào mà phải chèo thuyền hoặc đi đò nan. Hang có chiều dài khoảng 100m, cửa hang cao 2,5-4m, phụ thuộc vào thủy triều. Bên trong hang là một hồ nước yên ả, tĩnh lặng và được bao quanh hoàn toàn bởi các vách đá dựng đứng - như một thế giới biệt lập giữa vịnh.

Bên trong Hang Luồn nhìn từ trên cao.

Điều đặc biệt là Hang Luồn không có nhũ đá, không lung linh như Hang Thiên Cung hay Hang Sửng Sốt - nhưng chính sự hoang sơ, nguyên bản của nó lại làm nên sức hút kỳ lạ. Với những ai muốn tìm kiếm một góc Hạ Long nhẹ nhàng, nơi mà mỗi mái chèo là một nhịp thở, Hang Luồn là câu trả lời hoàn hảo.

Không phải ngẫu nhiên mà Hang Luồn được mệnh danh là thiên đường dành cho kayak. Không gian kín, không sóng lớn, nước phẳng như gương và khung cảnh hùng vĩ bao quanh khiến việc chèo thuyền trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn bao giờ hết.

Nếu không muốn tự chèo, du khách có thể lựa chọn đi đò nan - loại thuyền nhỏ truyền thống do người dân địa phương chèo. Đây là trải nghiệm được nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi ưa chuộng vì vừa an toàn, vừa được thư giãn khi ngồi nghe các cô bác lái đò kể chuyện về vùng đất này.

Ít ai ngờ rằng, ngay giữa Vịnh Hạ Long lại có thể bắt gặp đàn khỉ vàng sống hoang dã ở Hang Luồn.

Trên các vách đá cao chót vót bao quanh hồ nước trong hang, khỉ thường tụ tập vào buổi sáng sớm hoặc xế chiều. Chúng thản nhiên nhảy nhót, trèo cây, đôi khi còn tò mò quan sát du khách.

Theo Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử (Quảng Ninh), hiện nay có khoảng 50-60 con khỉ vàng đang sống hoang dã trên núi đá ở Hang Luồn.

Khỉ vàng có đặc điểm lông dày, lưng nâu vàng phớt xám ở vai. Vùng dưới sườn, quanh mông và nửa đùi trên nâu đỏ rực rỡ. Bụng trắng ngà, đuôi dài hơn bàn chân sau. Trọng lượng trung bình mỗi con nặng 5-15kg. Chiều dài thân 30-60cm, mặt thưa lông.

Trước đây, ở Hang Luồn có gần 200 con, nhưng trong đợt dịch Covid-19, chúng di chuyển đến nơi khác để kiếm đồ ăn. Hiện tại, ở đây có khoảng 50-60 con, chủ yếu là sống tự nhiên. Tuy nhiên, thi thoảng cũng có người cho ăn cơm, chuối và trứng. Nếu không có đồ ăn, chúng sẽ dễ di chuyển đi nơi khác.

Một trong những lý do khiến Hang Luồn “gây thương nhớ” là không gian tĩnh lặng tuyệt đối bên trong. Ở đó, không tiếng động cơ, không tiếng gió mạnh - chỉ có tiếng mái chèo khẽ khuấy nước, thi thoảng là tiếng chim kêu vọng từ đâu đó trên vách núi. Giữa cái thế giới lặng yên ấy, du khách có thể thả lỏng tâm trí, hít thở mùi cỏ cây và cảm nhận làn nước mát lướt qua đầu ngón tay.

Buổi chiều nắng vàng trên Vịnh Hạ Long không ồn ào, không phô trương, mà đẹp theo cách lắng đọng và tinh tế. Đó là vẻ đẹp của sự chuyển giao giữa ngày và đêm, giữa rực rỡ và trầm lắng; nơi thiên nhiên và con người cùng hòa vào một nhịp thở chậm rãi. Với nhiều du khách, khoảnh khắc chiều buông trên vịnh không chỉ là một trải nghiệm du lịch, mà còn là ký ức khó quên về một Hạ Long dịu dàng, sâu lắng và đầy mê hoặc.

Trong ảnh là đảo Ti Tốp, một bãi tắm nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long.