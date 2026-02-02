Mở phố đi bộ ở bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi

Ngày 2/2, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết xã đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến phố đi bộ nằm ở phía Bắc bãi biển Mỹ Khê.

Phố đi bộ dài 800m nằm trên tuyến đường ven biển Mỹ Khê, kéo dài từ khu sân khấu quảng trường đến ngã ba Tịnh Kỳ cũ, giao với đường Võ Bẩm. Tuyến phố đi bộ sẽ mở cửa từ ngày 7/2 (tức 20 tháng Chạp).

Bãi biển Mỹ Khê là điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Theo thiết kế, tuyến phố được chia thành 4 khu chức năng, gồm khu check-in và biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; 10 gian hàng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và quà lưu niệm; 20 quầy ẩm thực, đồ ăn nhanh và đồ uống không cồn cùng 10 quầy kinh doanh đồ uống có cồn.

Phố đi bộ dự kiến hoạt động từ 17h đến 22h hàng ngày. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ rào chắn, cấm các loại xe chạy vào.

Bãi biển Mỹ Khê dài khoảng 7km, đây là điểm du lịch nổi tiếng, đẹp bậc nhất ở Quảng Ngãi. Thời gian qua, khu vực phía Nam của bãi biển Mỹ Khê bị triều cường gây sạt lở nặng. Chính quyền địa phương đã kiến nghị tỉnh đầu tư kè chống sạt lở tại khu vực này.