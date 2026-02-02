Khách Tây khoe 11 triệu đồng ở Đà Nẵng vẫn sống khỏe, bữa ăn 35.000 đồng

Trong bối cảnh các nhu yếu phẩm hàng ngày và hóa đơn sinh hoạt tiếp tục leo thang giữa cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài tại Anh, nhiều người bắt đầu lên ý tưởng về việc xây dựng cuộc sống ở một nơi có chi phí rẻ hơn.

Một du khách người Anh có tên Casey đã biến giấc mơ đó thành hiện thực. Cô tiết lộ đã rời khỏi quê nhà tại Chorley, Lancashire (Anh) để chuyển sang sống tại Việt Nam với mức chi phí rẻ hơn đáng kể.

Casey rời quê nhà tới Việt Nam sinh sống từ năm 2025 (Ảnh: News).

Theo số liệu khảo sát Expat Insider 2025 của Tổ chức InterNations, Việt Nam được vinh danh là điểm đến có mức sống hợp lý trên thế giới trong 5 năm liên tiếp.

Trong khi đó, Forbes cho biết có tới 86% người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đánh giá cao mức sống và chi phí sinh hoạt tại đây. Du khách người Anh Casey là một trong số đó.

“Bạn có biết rằng bạn có thể sống ở Việt Nam chỉ với khoảng 300 bảng mỗi tháng - khoảng11 triệu đồng không?", du khách người Anh chia sẻ kinh nghiệm khi đang sống ở Đà Nẵng.

Cô cho biết, đây là thành phố biển sôi động nổi tiếng với những bãi cát trải dài, cảnh quan ngoạn mục và các điểm tham quan nổi tiếng, bao gồm hang động đá vôi và các công trình Phật giáo.

Casey chuyển đến Việt Nam vào năm 2025. Cô chỉ có 24 tiếng để tìm chỗ ở, nhưng sau một hồi loay hoay, cô vẫn thuê được một căn hộ sang trọng có bể bơi với giá 490 bảng mỗi tháng (17,3 triệu đồng) dành cho hai người gồm cô và bạn trai.

Sau khi thuê được chỗ ở, cô gái vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn gửi đến và nói rằng giá thuê bất động sản ở Đà Nẵng rất hợp lý. Thậm chí ở phân khúc 150 bảng Anh (5,3 triệu đồng) vẫn thuê được một căn phòng.

Chỗ ở của Casey có cả hồ bơi khiến cô rất hài lòng. Nhìn từ căn hộ mới, cô thấy tầm nhìn với khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh và ví như đang ở thiên đường.

Sau kinh nghiệm thuê nhà của mình, vị khách người Anh cho biết có thể tìm nhà trên mạng xã hội bởi có thể thuê được căn hộ với giá chỉ một nửa.

Hiện cô gái người Anh sống tại Đà Nẵng và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống tại đây (Ảnh: News).

Dù căn hộ nơi cô sinh sống có giá nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung nhưng Casey vẫn hài lòng. Cô cho rằng chủ yếu do thời gian tìm kiếm gấp gáp, nên khi thấy nơi ưng ý, cặp đôi đã chốt luôn mà không suy nghĩ quá nhiều.

"Hiện tôi và bạn trai chia đôi tiền thuê nhà, nên mức giá này với tôi vẫn quá hời", cô tiết lộ.

Ngoài chi phí nhà ở, Casey cũng chia sẻ về việc ăn uống ở Việt Nam cũng rất tiết kiệm chi phí so với tại Anh.

Cụ thể, nếu ăn các món Âu, mức giá cũng vừa phải chỉ khoảng 4 bảng Anh (gần 150.000 đồng) mỗi bữa. Còn đồ ăn Việt tại những quán hàng vỉa hè chỉ từ 35.000 đồng/suất.

Với việc di chuyển, cô thường gọi taxi công nghệ. Mỗi tuần, cô tốn khoảng 21 bảng Anh (750.000 đồng) khi gọi xe công nghệ.

Những hoạt động giải trí khác như đi tham quan, chơi thể thao Pickleball hay cầu lông, cô gái Anh chi khoảng 25-30 bảng Anh mỗi tuần (890.000 đồng - 1 triệu đồng).

Ngoài ra, cô cũng dành khoảng 20 bảng Anh (700.000 đồng) cho các dịch vụ thư giãn như massage. Với các khoản chi thiết yếu hơn, cô mua bảo hiểm du lịch 60 bảng Anh/tháng (2,1 triệu đồng).

Về nguồn thu nhập, Casey hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội và kiếm sống từ nội dung cô tạo ra.

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước những con số chi tiêu hàng tuần mà Casey chia sẻ. Trong đó, không ít người cho biết từ câu chuyện này khiến họ cân nhắc việc chuyển đến sống tại đây.

“Tôi từng định chuyển hẳn sang Thái Lan sinh sống, nhưng sau khi tìm hiểu về Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, giờ tôi sẽ đến đó", một tài khoản bình luận trên Instagram.

“Tôi cần chuyển đến Việt Nam. Nơi này quá đẹp và đồ ăn thì tuyệt vời", một người khác bày tỏ.