Quốc vương Bhutan nghỉ phòng Tổng thống trên du thuyền thăm vịnh Hạ Long

Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan trải nghiệm phòng Tổng thống 100 triệu đồng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Duy Hậu, quản lý du thuyền Sea Star cho biết, chiều 21/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck cùng đoàn công tác của Bhutan tới tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan trải nghiệm du thuyền ở Hạ Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hơn một tháng trước, đơn vị đã nắm được thông tin này, nên phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng từ bộ Tư lệnh Cảnh vệ, bộ đội biên phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh nhằm triển khai công tác an ninh, y tế và an toàn thực phẩm.

Trước hôm đón đoàn một ngày, du thuyền được đưa về bến để các lực lượng chuyên trách tiến hành kiểm tra an toàn, rà phá bom mìn, vấn đề vệ sinh thực phẩm và thiết bị.

“Chúng tôi đã nhiều lần đón các đoàn nguyên thủ nên có đầy đủ kinh nghiệm và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiếp đón”, đại diện du thuyền chia sẻ.

Ban đầu, Quốc vương Bhutan dự kiến nghỉ qua đêm trên du thuyền. Tuy nhiên, do lịch trình thay đổi vì sáng hôm sau Quốc vương phải lên chuyến bay về lúc 9h, nên lịch tham quan được rút gọn trong khoảng thời gian từ 11h đến 14h30 ngày 21/8.

Cũng vì lý do an toàn và thời gian không cho phép, nên đoàn không xuống tham quan các hang động như chương trình thông thường. Thay vào đó, cả đoàn dùng bữa trưa trên tàu, tham quan vịnh theo tuyến 1, đi qua hàng loạt những điểm nổi tiếng như hòn Đỉnh Hương, hòn Gà Chọi, hòn Ngón Tay, nhưng không lên bờ tham quan động Thiên Cung.

Các tiết mục âm nhạc Việt Nam phục vụ bữa trưa cho đoàn khách VIP (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời tiết hôm đó nắng nhẹ, mát mẻ và không mưa, được đánh giá rất thuận lợi cho chuyến đi.

Bữa trưa của đoàn được phục vụ trong phòng VIP với toàn bộ nguyên liệu thực phẩm chuẩn bị trước đó một ngày, có nguồn gốc rõ ràng, được CDC Quảng Ninh kiểm nghiệm và lưu mẫu.

Thực đơn gồm món khai vị salad rau, súp cua nấm tuyết. Món chính gồm bò Fuji phi lê thượng hạng, bọ biển nướng mỡ hành, tôm sú thiên nhiên, bề bề rang muối, cá song hấp nấm, mực ống hấp gừng, miến om hải sản cùng món tráng miệng là chè long nhãn.

Phòng Tổng thống trên du thuyền có mức giá gần 100 triệu đồng/đêm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là thực đơn đặc biệt để đón tiếp Quốc vương. Trong bữa ăn, các vị khách được thưởng thức những tiết mục âm nhạc dân tộc Việt Nam. Sau bữa trưa, gia đình Quốc vương vào phòng hạng Tổng thống trên du thuyền để nghỉ ngơi.

Hạng phòng có giá gần 100 triệu đồng, gồm một phòng ngủ chính và một phòng ngủ nhỏ. Đây cũng là hạng phòng cao cấp nhất trên du thuyền. Các Hoàng tử và thành viên khác nghỉ tại phòng suite, mức giá từ 25 đến 35 triệu đồng/đêm. Trong khi phái đoàn Bhutan cùng đội ngũ y tế nghỉ ngơi tại phòng tiêu chuẩn.

Nhân viên phục vụ trên tàu bất ngờ nhận tiền tip cao bất ngờ

Từng có cơ hội tiếp đón đoàn nguyên thủ từ các quốc gia trên thế giới tới trải nghiệm du thuyền cao cấp ở vịnh Hạ Long, ông Hậu cùng đội ngũ nhân viên rất bất ngờ khi thấy Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan có tính tình thân thiện và cởi mở.

Khác với trang phục truyền thống thường xuất hiện trước truyền thông, trong chuyến đi này, Quốc vương khá thoải mái với quần jeans và giày thể thao, tạo cảm giác gần gũi, không câu nệ nghi thức.

Điều khiến một số nhân viên trên du thuyền nhớ mãi đó là kỷ niệm được Hoàng hậu Bhutan chủ động mời vào chụp ảnh chung - điều chưa từng xảy ra trước đó. Tất cả đoàn phục vụ đều bất ngờ và xúc động bởi sự thân thiện của Hoàng hậu.

Suốt chuyến đi, Quốc vương dành nhiều thời gian trên boong tàu để chụp ảnh cảnh vịnh Hạ Long và chụp hình các thành viên trong gia đình. Ông cho biết, rất hy vọng có dịp quay lại Hạ Long để trải nghiệm nhiều hơn.

Anh T., nhân viên phục vụ trên du thuyền tiết lộ, cả ê-kip được nhận khoản tiền tip lớn bất ngờ. Số tiền được chia chung cho các nhân viên. Điều này không chỉ là sự động viên, còn thể hiện sự hài lòng của Quốc vương và Hoàng hậu trong chuyến đi này.