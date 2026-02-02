Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, kỳ vọng đón lượng khách lớn

Chiều 2/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức họp báo giới thiệu về "Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026".

Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề: “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ có 244 sự kiện khác nhau, gồm lễ hội, chương trình văn hóa, hoạt động thể thao, xúc tiến, quảng bá truyền thông, kết nối thị trường… được tổ chức theo từng quý.

Vẻ đẹp ở núi lửa Chư Đăng Ya nổi tiếng ở Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết, năm 2026 Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Không chỉ là hoạt động quảng bá điểm đến, Năm Du lịch Quốc gia 2026 còn được kỳ vọng tạo cú hích chiến lược, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

"Việc Gia Lai được lựa chọn làm địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia là cơ hội tốt để tỉnh định vị thương hiệu du lịch, quảng bá hình ảnh, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những lịch vực phát triển kinh tế quan trọng, tạo sinh kế cho người dân", ông Khánh nhấn mạnh.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai - cho biết, năm 2025, Gia Lai đón 12,4 triệu lượt khách tăng 17,6% so với năm 2024, tổng doanh thu từ du lịch đạt 29.000 tỷ đồng.

Bà Hạnh kỳ vọng, Năm du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai mở ra một giai đoạn phát triển mới, bền vững cho du lịch của địa phương. Theo đó, tỉnh phấn đấu thu hút 15 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2025, tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 35.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường du lịch toàn cầu, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng với mức phục hồi gần 120%, tăng trưởng khoảng 21%.

Năm 2026 được xác định là thời điểm then chốt để ngành du lịch đặt mục tiêu cao hơn, hướng tới đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, hãng sẽ sớm mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến Amsterdam (Hà Lan) và các điểm đến ở châu Âu - nơi có khách du lịch lưu trú dài và chi tiêu cao.

Ngoài ra, tần suất chuyến bay từ Đà Nẵng đi Tokyo, Hà Nội đi Nagoya (Nhật Bản), đường bay tới Ấn Độ - thị trường có lượng khách đến Việt Nam tăng trưởng mạnh... cũng sẽ được gia tăng.

"Thông qua việc kết nối các điểm đến, thị trường và đối tác quốc tế, chúng tôi mong muốn góp phần đưa Việt Nam vươn cao hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu. Vietnam Airlines hướng đến điểm chạm với khách hàng bằng lời kể, hình ảnh giúp hành khách bước đầu cảm nhận về văn hóa Việt Nam thông qua tà áo dài của tiếp viên, âm nhạc, chương trình giải trí, ẩm thực trên chuyến bay...", ông Trung nói.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines và bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ký kết đồng hành, hợp tác, phát triển thương hiệu tại Năm du lịch Quốc gia 2026 (Ảnh: LT).

Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, giữ vị trí chiến lược trong kết nối giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Không gian phát triển rộng mở cùng hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường hàng không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo nền tảng thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng và phát triển du lịch. Địa phương này sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan cao nguyên, biển đảo và chiều sâu văn hóa bản địa.

Gia Lai cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, cùng nhiều di tích, danh thắng và di sản thiên nhiên nổi bật. Những giá trị này tạo nên nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng hình ảnh điểm đến đặc sắc, khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Chủ đề Gia Lai Đại ngàn chạm biển xanh không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho không gian phát triển mở rộng sau sắp xếp địa giới hành chính mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc, giữa bảo tồn và phát triển bền vững.