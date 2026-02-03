U23 Việt Nam có thể tái đấu Trung Quốc, Thái Lan ngay tháng 3

Tờ báo của Trung Quốc cho hay, Liên đoàn bóng đá nước này dự kiến sẽ tổ chức giải giao hữu Tứ hùng vào tháng 3 tại Tây An. Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 2026 (diễn ra vào tháng 9) của bóng đá Trung Quốc.

U23 Việt Nam có thể tái đấu U23 Trung Quốc vào tháng 3 (Ảnh: AFC).

U23 Trung Quốc sẽ tận dụng quãng thời gian FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) để tái tập trung lực lượng và tiến hành rèn quân phục vụ mục tiêu lớn ở giải châu Á. Về các đối thủ giao hữu, ban huấn luyện U23 Trung Quốc dự kiến sẽ lựa chọn từ một số “gương mặt quen thuộc”.

Trong đó, ba đối thủ quen thuộc là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan đã được đưa vào danh sách ưu tiên. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã nhận được lời mời từ phía Trung Quốc. Ngày 30/1, FAT tổ chức cuộc họp tổng kết nội bộ sau vòng chung kết U23 châu Á. Tại buổi họp, HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul đã bày tỏ quan điểm về việc tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc.

Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), do đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) từ tháng 8 năm ngoái nên đội U23 Việt Nam có khả năng cao tham dự giải đấu này. Trong những năm qua, các đội U23/U22 của Việt Nam thường xuyên tranh tài ở các giải đấu giao hữu ở Trung Quốc như CFA Team China hay Panda Cup.

U23 Việt Nam cũng có khả năng tái đấu Thái Lan, đội bóng từng thất bại trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Uzbekistan (UFA) và Trung Quốc gần đây cũng rất mật thiết. Chỉ trong tuần vừa qua, các đội trẻ U19, U17 và U16 của Uzbekistan đều đã sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu.

Tờ Titan Sports nhận định rằng có khả năng VFF sẽ chỉ cử đội U21 tham dự giải giao hữu vào tháng 3. Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam xác định cử lực lượng này tham dự Đại hội Thể thao châu Á tổ chức tại Nagoya (Nhật Bản).

Đối với Thái Lan và Uzbekistan, khả năng cao hai đội này sẽ sử dụng lực lượng nòng cốt từng tham dự U23 châu Á. Trong đó, Thái Lan với đội hình sinh năm 2003-2004 dự Asiad, còn Uzbekistan đang đặt niềm tin vào đội Olympic sinh năm 2005-2006.