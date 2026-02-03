Lý do đề xuất dừng chương trình nghệ thuật ở tháp Bà Ponagar

Ngày 3/2, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa (gọi tắt là Trung tâm) cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xin ý kiến về việc tạm dừng tổ chức chương trình nghệ thuật “Lung linh huyền thoại” tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Bà Ponagar (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo Trung tâm, từ tháng 1 đến tháng 12/2025, đơn vị đã tổ chức 16 chương trình nghệ thuật “Lung linh huyền thoại” vào các đêm rằm và mùng 1 hằng tháng tại tháp Bà Ponagar .

Một tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại tháp Bà Ponagar (Ảnh: Trung Thi).

Trung tâm đánh giá các chương trình được dàn dựng công phu, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, nhận được sự ghi nhận và phản hồi tích cực từ một bộ phận người dân địa phương cũng như khách tham quan.

Tuy nhiên, qua 16 chương trình, đơn vị chỉ bán được khoảng 400 vé, thu về 12 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí ký hợp đồng biểu diễn với Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh là 8,5 triệu đồng/chương trình, tổng chi phí cho 16 buổi diễn lên đến 136 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí khác.

Xét trên phương diện kinh tế, Trung tâm cho rằng chương trình chưa bảo đảm cân đối thu - chi, phát sinh nguồn kinh phí lớn từ ngân sách hoạt động thường xuyên của đơn vị. Do đó, chương trình “Lung linh huyền thoại” chưa đạt được hiệu quả như mục tiêu đề ra, đặc biệt là về hiệu quả kinh tế và tính bền vững trong tổ chức lâu dài.

Tháp Bà Ponagar nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Trung tâm nhận định, việc tiếp tục duy trì chương trình trong điều kiện hiện nay sẽ tạo áp lực lớn về nguồn kinh phí, nhân lực và công tác tổ chức.

Vì vậy, đơn vị đề nghị tạm dừng tổ chức chương trình “Lung linh huyền thoại” tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Bà Ponagar để rà soát, đánh giá tổng thể, nghiên cứu phương án điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức hoặc xây dựng sản phẩm văn hóa - nghệ thuật phù hợp hơn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.