Petrolimex giới thiệu nhận diện thương hiệu mới

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex là một trong những thương hiệu đồng hành cùng nhiều thế hệ người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và đóng góp bền bỉ cho sự phát triển đời sống, kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh ngành năng lượng đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của chuyển đổi số, chuyển dịch xanh và xu hướng tiêu dùng mới, tập đoàn cho biết việc tái định vị thương hiệu là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo thích ứng và phù hợp hơn với vai trò, vị thế đang mở rộng của Petrolimex.

Đây cũng được xem là điểm khởi đầu cho một Petrolimex hiện đại, gần gũi hơn, lấy khách hàng làm trung tâm; luôn hiện diện với tinh thần phụng sự, chung tay, sẵn sàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Ông Trần Tuấn Linh- Thành viên HĐQT, Trưởng ban chỉ đạo dự án phát biểu - về ba giá trị nền tảng đứng sau bộ nhận diện mới (Ảnh: Petrolimex).

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - cho biết: “Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hiệu quả, bền vững và chất lượng tăng trưởng, ngành năng lượng đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp vận hành và phục vụ khách hàng và kỳ vọng của xã hội, của người dân, của thế hệ khách hàng mới đối với một doanh nghiệp năng lượng quốc gia cũng ngày càng cao hơn.

Trong bối cảnh đó, việc làm mới nhận diện thương hiệu không phải để thay đổi vì hình thức mà nhằm phản ánh một sự thay đổi sâu hơn về tư duy, về cách tiếp cận và về định vị chiến lược của Petrolimex trong giai đoạn tới”.

Đại diện Petrolimex cũng nhấn mạnh nhận diện thương hiệu mới là dấu mốc cho hành trình tiếp nối giữa nền tảng di sản đã được gây dựng suốt 70 năm phát triển và tinh thần đổi mới trong giai đoạn tiếp theo, cho thấy quyết tâm của tập đoàn trong việc xây dựng một ngôn ngữ thương hiệu rõ ràng, hiện đại và đồng bộ hơn để củng cố năng lực cạnh tranh, sẵn sàng cho những mục tiêu chiến lược dài hạn.

Zeit Media là đơn vị tư vấn thực hiện dự án này. Hệ thống nhận diện thương hiệu mới được thiết kế với tư duy đồ họa tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn về thẩm mỹ công nghiệp và khả năng ứng dụng đa dạng, giúp Petrolimex sở hữu một bộ công cụ hình ảnh sắc nét, hỗ trợ hiệu quả cho việc nhận diện thương hiệu trong bối cảnh thị trường năng lượng đang có nhiều thay đổi.

Cụ thể, nhận diện thương hiệu mới Petrolimex được xây dựng từ 3 giá trị cốt lõi là di sản - tận tâm - tiên phong; hình thành trên cơ sở tinh gọn, chắt lọc, phát triển từ bộ 8 nguyên tắc, giá trị được xác lập năm 2012.

Trong đó, di sản với Petrolimex là dòng chảy niềm tin khởi nguồn từ những con người đặt nền móng cho ngành xăng dầu Việt Nam, được tiếp sức, truyền lửa qua từng thế hệ bằng tinh thần kiên định, phụng sự và nối dài bằng cống hiến, khát vọng đổi mới. Đây là bản sắc làm nên niềm tự hào Petrolimex hôm nay.

Tận tâm là cam kết của Petrolimex để chuyển hóa niềm tin thành hành động cụ thể, nâng tầm chuẩn mực, đặt con người ở trung tâm trong từng hành động. Đây cũng là lời hứa từ trái tim để biến mỗi điểm chạm, từng tương tác đơn thuần thành một trải nghiệm đủ đầy, chỉn chu và gắn kết.

Tiên phong là lời hiệu triệu khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, là động lực thúc đẩy Petrolimex vượt qua lực cản để kiến tạo tương lai bền vững, đồng thời là cam kết biến khát vọng đột phá từ nội tại thành những sáng tạo hữu ích, đóng góp cho cộng đồng, xã hội và mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông, đối tác.

Kết nối xuyên suốt và định hình chiến lược thương hiệu Petrolimex là triết lý hợp lực - thể hiện qua tinh thần hợp nhất, kết nối mạnh mẽ, tạo ra sức mạnh tổng hòa từ mọi nguồn lực để thúc đẩy Petrolimex vươn tới những mục tiêu lớn lao.

Petrolimex khẳng định định hướng phát triển: Kế thừa di sản để chuyển mình, tận tâm trong cam kết hành động, lấy tiên phong làm động lực dẫn dắt; dựa trên nền tảng của sự đồng lòng và nhất quán để mỗi bước tiến hôm nay thêm vững vàng, cùng nhau vươn xa trên hành trình phát triển bền vững.

Nhận diện thương hiệu mới Petrolimex được xây dựng như một ngôn ngữ thị giác hiện đại, cân bằng giữa yếu tố công nghệ, cảm xúc và tính bền vững dài hạn; đồng thời thể hiện rõ tinh thần chuyển động, không ngừng tiến về phía trước.

Logo Petrolimex lấy cảm hứng từ hình tượng con người đang tiến bước , với chữ “P” biểu tượng tiếp tục được gìn giữ, kế thừa từ di sản cốt lõi nhưng được tái cấu trúc bằng ngôn ngữ hình học hiện đại, tạo hình từ đường nét mạnh mẽ, vững chãi, linh hoạt.

Số “1” âm bản ở trung tâm biểu đạt tinh thần hợp lực, kết hợp cùng hình ảnh cách điệu mũi tên đi lên, qua đó khắc họa tinh thần, khát vọng vươn lên mãnh liệt và định hướng tầm nhìn, sứ mệnh của Petrolimex trong giai đoạn mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex (Ảnh: Petrolimex).

Petrolimex cũng kế thừa hai gam màu truyền thống cam và xanh - những màu sắc đã đồng hành cùng đất nước và đi sâu vào đời sống nhân dân trong suốt nhiều thập kỷ - nhưng tinh chỉnh, làm mới bảng màu theo hướng năng động, phù hợp hơn với môi trường số và các ứng dụng hiện đại. Hai màu chủ đạo gồm cam năng lượng (Energetic Orange), đại diện cho sức sống, nguồn năng lượng; và xanh sáng tạo (Innovative Blue), đại diện cho công nghệ, sáng tạo.

Cùng với đó, Petrolimex giới thiệu kiểu chữ được thiết kế riêng, với đường cắt 52 độ táo bạo nhằm tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, giúp truyền tải thông điệp rõ ràng và giàu tính nhận diện.

Hệ thống đồ họa cũng được phát triển với bốn họa tiết chủ đạo, mang đến khả năng biểu đạt linh hoạt, đa dạng nhưng vẫn bảo đảm tính đồng nhất trên mọi điểm chạm, dựa trên 4 nguyên tắc: lan toả năng lượng chuyển động của sự phát triển; kết nối cho mọi trải nghiệm chỉn chu; hợp lực mang đến sức mạnh bền bỉ và tiên phong để kiến tạo giá trị mới.

Nhận diện thương hiệu mới được nhìn nhận như một bước thay đổi đột phá, can đảm và quyết liệt của Petrolimex trong quá trình chuyển mình để thích ứng với bối cảnh hiện nay.

Không chỉ dừng ở việc cập nhật hình ảnh, bộ nhận diện mới cho thấy quyết tâm của tập đoàn trong việc xây dựng một ngôn ngữ thương hiệu rõ ràng hơn, hiện đại hơn, đồng bộ hơn, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh và sẵn sàng cho những mục tiêu chiến lược dài hạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhận diện thương hiệu mới sẽ được Petrolimex triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống theo đúng lộ trình, quy định; đảm bảo đồng bộ hình ảnh hiện đại, nhất quán trong vận hành và đồng nhất chuẩn mực, chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Đây cũng là nền tảng để Petrolimex tiếp tục là một thương hiệu vững vàng từ di sản, mạnh mẽ trong đổi mới và bền bỉ trong sứ mệnh phụng sự đất nước, hợp lực để cùng tiến xa hơn trên hành trình phía trước.