TPHCM lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), nhằm tổ chức triển khai toàn diện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà làm Trưởng ban; Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng làm Phó Trưởng ban thường trực.

Ban Chỉ đạo gồm 15 ủy viên. Thống kê TPHCM là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (Ảnh: B.D.).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn. Cơ quan này cũng tổ chức thực hiện theo phương án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt và hướng dẫn.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thành lập, kiện toàn Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của TPHCM để hỗ trợ công tác điều hành.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo, triển khai phương án tổng điều tra kinh tế của các ban chỉ đạo cấp xã, bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ.

Cuộc tổng điều tra kinh tế tại TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu tiến độ, nâng cao chất lượng thu thập thông tin. Ngành thống kê đã triển khai số hóa toàn diện trong hoạt động điều tra.

Các cơ sở kinh doanh cá thể sẽ thực hiện thu thập dữ liệu bằng phương pháp hiện đại trên máy tính bảng. Doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và đơn vị sự nghiệp sử dụng phần mềm chuyên dụng để kê khai thông tin theo quy định.

Việc tích hợp công nghệ định vị GPS, xây dựng bản đồ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân loại, đánh mã ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả tổng hợp, xử lý dữ liệu, hạn chế sai sót trong quá trình điều tra.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ nay đến hết tháng 3, thành phố tập trung điều tra cơ sở kinh doanh, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Giai đoạn 2, từ 1/4 đến 31/8, thành phố thực hiện điều tra khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội và các tổ chức phi Chính phủ.

TPHCM hiện đóng góp gần 1/4 GDP cả nước. Vì vậy, kết quả tổng điều tra kinh tế trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cơ quan chức năng kỳ vọng chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội.