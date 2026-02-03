Thái Lan: Tập thể dục buổi sáng, du khách bị voi tấn công cạnh lều cắm trại

Tờ Bangkok Post dẫn thông tin từ lực lượng kiểm lâm cho biết, nạn nhân là ông Jirathachai Jiraphatboonyathorn (69 tuổi, trú tại tỉnh Lop Buri).

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 5h30, tại khu cắm trại thuộc đơn vị bảo tồn Kho Yor 4 (Khlong Pla Kang, xã Wang Mee, huyện Wang Nam Khieo).

Nhân chứng cho biết, ông Jirathachai đang đi bộ, tập thể dục gần lều cắm trại thì bất ngờ chạm mặt một con voi đực hoang dã tên Phlai Oiwan. Thời điểm này, con voi đang kiếm ăn bên ngoài ranh giới rừng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Bangkok Post).

Con voi bất ngờ lao về phía nạn nhân, khiến ông tử vong tại chỗ, cách lều cắm trại khoảng 20m. Những người cắm trại xung quanh chứng kiến sự việc trong trạng thái hoảng loạn, song không ai dám rời lều để hỗ trợ do lo ngại mất an toàn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Khao Yai phối hợp cùng cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xua đuổi con voi ra khỏi khu vực.

Con voi đực hoang dã tên Phlai Oiwan đang trong giai đoạn động dục và từng gây ra cái chết cho hai người dân địa phương (Ảnh: Bangkok Post).

Một kiểm lâm viên cho biết con voi này đang trong giai đoạn động dục và từng gây ra cái chết cho hai người dân địa phương trước đó. Bác sĩ và lực lượng cứu nạn sau đó tiến hành kiểm tra nạn nhân, xác định ông bị nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột giữa con người và động vật hoang dã tại các khu bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt ở những khu vực cho phép du khách cắm trại và sinh hoạt gần môi trường sống tự nhiên của voi rừng.

Trước đó, tháng 1/2025, một du khách nữ 22 tuổi quốc tịch Tây Ban Nha tử vong khi tham gia hoạt động tắm voi tại một trung tâm chăm sóc voi trên đảo Koh Yao Yai, tỉnh Phang Nga, miền Nam Thái Lan.

Tháng 12/2024, một du khách nữ 49 tuổi cũng thiệt mạng sau khi chạm mặt voi hoang dã tại Vườn quốc gia Phu Kradueng, tỉnh Loei, buộc nhà chức trách phải siết chặt các biện pháp an toàn.