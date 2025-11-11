Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón 32.000 lượt khách dịp cuối năm

Ngày 11/11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp đón hai siêu du thuyền Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas), mang theo hơn 3.100 hành khách và thuyền viên đến với vùng di sản.

Ngay sau khi cập cảng, du khách trên tàu Westerdam đã tham quan các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Yên Tử và trung tâm thành phố Hạ Long. Nhiều đoàn tiếp tục di chuyển tới Hà Nội và Vĩnh Bảo (Hải Phòng) để khám phá những điểm đến văn hóa, lịch sử đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Hai siêu du thuyền hạng sang Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas) cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Ảnh: Đ.X.).

Hai du thuyền Westerdam và Star Voyager đều là “vị khách quen thuộc” của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Năm nay, Star Voyager đã ghé cảng lần thứ tư, còn Westerdam đánh dấu chuyến cập bến đầu tiên trong năm, sau hai lần ghé cảng vào năm 2024.

Việc các hãng tàu biển quốc tế lớn liên tục chọn Hạ Long làm điểm dừng chân thể hiện sức hút ngày càng tăng của thành phố di sản trên bản đồ du lịch biển cao cấp toàn cầu.

Tính đến hết tháng 10, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, tổng lượng khách đạt hơn 56.600 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch hạng sang sau thời gian trầm lắng vì dịch bệnh và biến động kinh tế.

Theo đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mùa cao điểm du lịch tàu biển kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, khi điều kiện thời tiết thuận lợi để du khách tận hưởng các hành trình dài ngày qua nhiều điểm đến. Với vị trí đắc địa và cơ sở hạ tầng hiện đại, Hạ Long đang là một trong những cảng cập bến được yêu thích nhất của các hãng tàu hàng đầu thế giới.

Dự kiến trong tháng 11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón 10 chuyến tàu quốc tế và đến hết năm nay, tổng số chuyến tàu cập cảng sẽ đạt 23 chuyến, mang theo khoảng 32.000 lượt khách.

Tổng lượng khách tàu biển quốc tế đến Hạ Long cả năm dự kiến đạt gần 90.000 lượt - con số kỷ lục kể từ khi cảng đi vào hoạt động, khẳng định vai trò trung tâm của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển du lịch tàu biển quốc gia.

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết việc liên tiếp đón các siêu tàu khách quốc tế là tín hiệu tích cực, cho thấy dòng khách du lịch biển đến Việt Nam đang khởi sắc.

“Hạ Long đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực, khẳng định vị thế cửa ngõ kết nối thế giới với di sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các hãng tàu và đối tác lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến trải nghiệm đậm bản sắc Việt Nam cho mỗi du khách”, ông Hiệp nói.

Là cảng tàu khách quốc tế đầu tiên của Việt Nam được thiết kế chuyên biệt cho du thuyền cỡ lớn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có khả năng đón đồng thời hai tàu trọng tải trên 200.000 GT, với hạ tầng hiện đại và quy trình vận hành đạt chuẩn quốc tế.

Mỗi năm, cảng đều đầu tư nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an toàn và tiện nghi cho du khách.

Những vị khách quốc tế đến với Quảng Ninh ngày 11/11 (Ảnh: Đ.X.).

Từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2018, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 209 chuyến tàu biển hạng sang, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế. Đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống cầu bến, thiết bị phòng cháy chữa cháy, bố trí khu vực thuận lợi để du khách dễ dàng tiếp cận các dịch vụ như xe buýt 2 tầng, xe điện tham quan thành phố.

Cảng cũng phối hợp với các đơn vị lữ hành và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long để kết nối hành trình, hỗ trợ du khách trải nghiệm các sản phẩm du lịch địa phương một cách an toàn, thuận lợi nhất. Những nỗ lực này đang góp phần khẳng định vị thế của Hạ Long là điểm đến không thể thiếu trên hành trình của các siêu du thuyền quốc tế khi đến Việt Nam.