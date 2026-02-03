CSGT cả nước dùng xe dẫn đường đưa người dân về quê ăn Tết

Chiều 3/2, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu đi lại của người dân rất cao, nhất là số cán bộ, công nhân, sinh viên từ các thành phố lớn, khu công nghiệp, về quê ăn Tết.

Lực lượng CSGT tuần tra trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Theo đó, người dân chủ yếu sử dụng xe máy, đường dài, chở theo người thân hoặc đồ đạc cồng kềnh, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

“Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành phố lớn được về quê đón Tết an toàn, Cục CSGT đề nghị trưởng phòng CSGT công an 34 tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Cục bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân”, Đại tá Huy nhấn mạnh.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, để hỗ trợ người dân, lực lượng CSGT sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chốt phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn, dọc các tuyến quốc lộ, khu công nghiệp.

Đồng thời, CSGT bố trí ô tô, mô tô dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện, trong đó có các đoàn xe máy của người dân về quê ăn Tết.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ lập các điểm hỗ trợ dọc tuyến để kịp thời giúp đỡ, xử lý các tình huống, sự cố giao thông phát sinh trong quá trình người dân di chuyển về quê.

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng thống nhất lộ trình, thời gian xuất phát để thông báo công khai cho người dân sắp xếp tập hợp đi theo từng đoàn cho phù hợp.

Các đơn vị được khuyến cáo tổ chức lập danh sách, kế hoạch di chuyển theo đúng lộ trình, tuyến đường và có xe cảnh sát giao thông đi cùng nhằm bảo đảm an toàn.