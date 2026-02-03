Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk, khám xét văn phòng mạng xã hội X

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Văn phòng công tố Paris cho biết, Pháp đã triệu tập tỷ phú Elon Musk đến một "buổi thẩm vấn tự nguyện" khi các nhà chức trách chống tội phạm mạng tiến hành khám xét văn phòng của nền tảng mạng xã hội X tại Pháp hôm 3/2.

Chiến dịch này, có sự tham gia của cơ quan cảnh sát EU Europol, là một phần của cuộc điều tra được mở vào tháng 1/2025 về việc liệu thuật toán của X có được sử dụng để can thiệp vào chính trị Pháp hay không.

"Một cuộc khám xét đang được tiến hành hôm nay tại trụ sở của mạng xã hội X ở Pháp", văn phòng công tố cho biết trong một thông báo.

"Giấy triệu tập thẩm vấn tự nguyện vào ngày 20/4/2026, tại Paris đã được gửi đến ông Elon Musk và bà Linda Yaccarino, với tư cách là người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của nền tảng X vào thời điểm xảy ra sự việc", thông báo nêu rõ.

Bà Yaccarino đã từ chức Giám đốc điều hành của X vào tháng 7 năm ngoái, sau 2 năm lãnh đạo công ty.

Các công tố viên chuyên trách tội phạm mạng ở Paris đã yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra vào tháng 7/2025 để làm rõ các cáo buộc bị liên quan, bao gồm thao túng và trích xuất dữ liệu từ các hệ thống tự động “như một phần của băng nhóm tội phạm”, sau khi nhận được hai đơn khiếu nại vào tháng 1/2025.

Cuộc điều tra sau đó đã được mở rộng, sau khi có thêm các báo cáo chỉ trích vai trò của chatbot AI Grok trong việc phát tán những thông tin phủ nhận cuộc diệt chủng Holocaust và các video giả mạo tình dục trên mạng xã hội X, văn phòng công tố cho biết thêm.

Laurent Buanec, giám đốc của nền tảng X tại Pháp, đã phản bác cuộc điều tra vào tháng 1/2025, nói rằng X có "các quy tắc nghiêm ngặt, rõ ràng và công khai", bảo vệ nền tảng này khỏi ngôn từ kích động thù hận và thông tin sai lệch.

Mỹ cũng phản ứng gay gắt vào tháng 7/2025, nói rằng họ sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân Mỹ trước "các hành vi kiểm duyệt nước ngoài".

Nền tảng mạng xã hội X, vốn đã phủ nhận các cáo buộc, cũng chỉ trích cuộc điều tra “mang động cơ chính trị".

Vào cuối tháng 1, Liên minh châu Âu đã tiến hành điều tra X về việc Grok tạo ra các hình ảnh deepfake mang tính tình dục hóa về phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Động thái của EU diễn ra bất chấp những lời đe dọa trả đũa liên tục của Mỹ đối với việc thực thi các quy tắc công nghệ mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng hạn chế tự do ngôn luận và nhắm mục tiêu không công bằng vào các công ty Mỹ.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới theo đánh giá của Forbes với khối tài sản ròng nhiều hơn gấp đôi so với đồng sáng lập Alphabet Larry Page, người đứng ở vị trí thứ hai.

Với tài sản hơn 700 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk về lý thuyết có thể mua gần trọn nền kinh tế Thụy Sĩ hay sở hữu những khu vực rộng lớn ở Mỹ.