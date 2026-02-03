Ba lô vướng vào cáp treo, nữ du khách Australia bị kéo lê đến tử vong

Nạn nhân là Brooke Day (22 tuổi), trượt ván tuyết tại khu nghỉ dưỡng Tsugaike Mountain, thuộc làng Otari, tỉnh Nagano, vào sáng 30/1 (giờ địa phương).

Trong quá trình cô gái rời khỏi cáp treo, khóa ở phần đai hông của ba lô cô mang theo được cho là đã móc vào ghế cáp treo, khiến cô bị kéo lê trên mặt tuyết.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng đã lập tức bấm nút khẩn cấp để dừng cáp treo. Tuy nhiên, Brooke Day đã rơi vào tình trạng ngừng tim. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cô không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại bệnh viện.

Cô gái 22 tuổi tử vong khi trượt tuyết (Ảnh: Mirror).

Công ty vận hành cáp treo Tsugaike Gondola Lift Co cho biết, chiếc ba lô mà nạn nhân đeo có dây đai hông chưa được cài, trong khi dây đai ngực vẫn khóa chặt, khiến ba lô không rời khỏi cơ thể khi bị mắc vào ghế cáp treo.

“Phần khóa ở đầu dây đai hông của ba lô đã mắc vào ghế cáp treo. Do dây đai ngực vẫn được thắt, ba lô tiếp tục dính chặt vào người du khách. Sau khi rời ghế cáp treo, du khách đã bị kéo đi theo ba lô. Nhân viên nhanh chóng bấm nút dừng khẩn cấp, triển khai cứu hộ và đưa nạn nhân đến bệnh viện”, đại diện công ty cho hay.

Brooke Day đến từ Sunshine Coast (bang Queensland, Australia). Trước khi xảy ra tai nạn, cô đang làm lễ tân tại một phòng khám vật lý trị liệu ở Hakuba - ngôi làng cách khu trượt tuyết khoảng 8km.

Trên trang giới thiệu cá nhân, Brooke Day từng cho biết cô yêu thích công việc lễ tân vì có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với các bệnh nhân, giúp họ cảm thấy được chào đón và quan tâm.

Vụ việc xảy ra tại Khu nghỉ dưỡng núi Tsugaike (Ảnh: Khu nghỉ dưỡng núi Tsugaike).

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia xác nhận Brooke Day qua đời, đồng thời cho biết đang hỗ trợ các thủ tục cho gia đình nạn nhân.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình trong thời điểm đau buồn này”, người phát ngôn cơ quan này cho hay.

Sau sự việc, khu nghỉ dưỡng Tsugaike Mountain cùng Công ty Tsugaike Gondola Lift đã gửi lời xin lỗi, đồng thời thông báo sẽ mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và rà soát các biện pháp an toàn liên quan.