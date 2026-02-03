Khách sạn Louis Vuitton sắp mở cửa, giá phòng tới 3 tỷ đồng/đêm?

Khách sạn Louis Vuitton tọa lạc tại 103-111 đại lộ Champs-Élysées, một trong những địa điểm đắt giá nhất Paris, nơi hội tụ các thương hiệu thời trang và du lịch hàng đầu thế giới.

Tòa nhà vốn là một công trình lịch sử phong cách Haussmann, từng được sử dụng làm khách sạn từ cuối thế kỷ 19 trước khi trở thành trụ sở ngân hàng.

Hình ảnh công trình trước khi được cải tạo (Ảnh: Siren).

Trong giai đoạn thi công, toàn bộ mặt tiền công trình đang được che phủ bằng hình ảnh bản sao chiếc vali monogram (họa tiết chữ lồng) khổng lồ - biểu tượng đặc trưng của Louis Vuitton - vừa để bảo vệ công trình.

Theo House & Garden, dự án khách sạn này không đơn thuần là khách sạn 5 sao, mà là sự kết hợp giữa di sản kiến trúc Pháp và phong cách sống cao cấp mà Louis Vuitton đã theo đuổi từ khi thành lập vào năm 1854.

Với diện tích khoảng 6.000m2, tổ hợp không gian sẽ bao gồm phòng ở cao cấp, suite (phòng hạng sang) đặc biệt và dịch vụ "may đo" dành cho giới siêu giàu.

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, mức giá cho một đêm lưu trú tại những suite cao cấp nhất ở khách sạn này có thể đạt tới hàng trăm triệu đồng - một con số chỉ dành cho nhóm khách sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm xa xỉ đỉnh cao với tiêu chuẩn dịch vụ và không gian vượt trội.

Theo những đồn đoán trên thị trường du lịch cao cấp, hạng phòng đắt nhất của khách sạn có thể chạm mốc 3 tỷ đồng/đêm.

Công trình khách sạn Louis Vuitton đang được cải tạo trên đại lộ Champs-Élysées, Paris (Pháp) (Ảnh: Anne of Carversville).

Tuy nhiên, mức giá trên là dự đoán từ giới quan sát ngành chứ chưa phải con số chính thức từ Louis Vuitton. Tính tới thời điểm này, thương hiệu này chưa công bố chính thức hệ thống đặt phòng, bảng giá hay chính sách ưu đãi dành cho khách lưu trú.

Khách sạn hiện trong giai đoạn hoàn thiện công trình với mục tiêu khai trương vào năm nay.

Một số phân tích còn cho thấy Louis Vuitton có thể phải chi trả khoảng 60 triệu euro mỗi năm cho chi phí thuê vị trí đắc địa trên Champs-Élysées, nhấn mạnh tham vọng đưa khách sạn của mình vào nhóm công trình mang tính biểu tượng của Paris.

Champs-Élysées ở Paris là một trong những đại lộ nổi tiếng, đẹp và đắt đỏ bậc nhất thế giới (Ảnh: Pixabay).

Trong khi đó, Paris vốn nổi tiếng với những khách sạn lịch sử và sang trọng như Hôtel Ritz Paris, Le Bristol hay Four Seasons Hotel George V.

Việc Louis Vuitton đặt chân vào lĩnh vực này không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động của một thương hiệu thời trang lừng danh, mà còn tạo thêm một điểm đến mới cho du khách thượng lưu toàn cầu khi đặt chân tới kinh đô ánh sáng.