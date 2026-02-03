Trưởng thôn 36 tuổi bị khởi tố do đăng bài viết xuyên tạc trên nhóm Zalo

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố Nguyễn Ngọc Hải Đăng (36 tuổi), Trưởng thôn Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025, với vai trò Trưởng khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) và Trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Các nội dung mà đối tượng đăng tải được xác định là bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương; xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo địa phương.

Dù nhiều lần được tổ chức cơ sở, người dân trong khu phố góp ý kiến, phê bình nhưng Đăng vẫn phớt lờ, tái phạm. Đến nay, đối tượng Đăng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được pháp luật khoan hồng.