Tổng thống Trump đòi Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD và không muốn có bất kỳ liên hệ nào trong tương lai với Đại học Harvard", Tổng thống Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 2/2.

Tuy nhiên, ông Trump không giải thích con số 1 tỷ USD được tính toán dựa trên cơ sở nào, cũng như việc ông đang đề cập đến khoản bồi thường nào.

Bài đăng của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi báo New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đã rút lại yêu cầu Đại học Harvard nộp tiền mặt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra để đạt được thỏa thuận.

Ông Trump đã bác bỏ thông tin do New York Times đăng tải. Đại học Harvard chưa lên tiếng về thông tin này.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump và Đại học Harvard đã đàm phán trong nhiều tháng qua. Ông Trump hồi tháng 9 cho biết một thỏa thuận sắp đạt được và sẽ bao gồm khoản thanh toán 500 triệu USD từ phía Harvard.

Vào tháng 4/2025, chính quyền Tổng thống Trump thông báo sẽ đóng băng khoản tài trợ nhiều năm trị giá 2,2 tỷ USD và 60 triệu USD hợp đồng nghiên cứu dành cho Đại học Harvard.

Đây là động thái cảnh cáo đối với ngôi trường này, vì họ không tuân thủ các yêu cầu của nhà chức trách liên quan đến việc tuyển sinh, tuyển dụng, điều chỉnh các chương trình đào tạo và chính sách áp dụng trong trường.

Những yêu cầu bao gồm xóa bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình tại khuôn viên trường, áp dụng tuyển sinh và tuyển dụng dựa trên năng lực, đồng thời giảm quyền lực của những giảng viên và quản lý "thiên về hoạt động xã hội hơn là học thuật".

Ngoài ra, Nhà Trắng yêu cầu Harvard phải nộp tất cả các báo cáo do các nhóm đặc nhiệm của trường lập ra về cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái và thành kiến chống người Hồi giáo trong khuôn viên trường, bao gồm cả các bản thảo chưa bao giờ công bố cho công chúng.

Hiệu trưởng Đại học Harvard Alan M. Garber cho rằng những hành động của chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm lệnh đóng băng khoản tài trợ liên bang trị giá 2,2 tỷ USD cho trường, "gây hậu quả thực sự nghiêm trọng đối với bệnh nhân, sinh viên, giảng viên, nhân viên, nhà nghiên cứu và vị thế của nền giáo dục đại học Mỹ trên thế giới".

Ông Garber nói thêm, ông biết có những lo ngại chính đáng về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái. Tuy nhiên, theo ông, chính phủ có nghĩa vụ pháp lý phải phối hợp với trường về những cách chống lại hiện trạng này, thay vì "tìm cách kiểm soát".

Căng thẳng giữa Đại học Harvard và chính phủ Mỹ tiếp tục leo thang khi ngôi trường danh tiếng này kiện chính quyền Tổng thống Trump.

Tháng 5/2025, chính quyền Mỹ thông báo tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đại học Harvard sẽ không còn được phép tuyển sinh viên nước ngoài. Những sinh viên quốc tế đang theo học tại đại học Harvard sẽ phải chuyển trường hoặc bị đưa vào diện cư trú bất hợp pháp.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nói rằng quyết định này được đưa ra sau khi Đại học Harvard từ chối cung cấp hồ sơ của một số sinh viên quốc tế, theo yêu cầu của nhà chức trách.

Tổng thống Trump đang đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ các trường đại học, từ công tác tuyển sinh, tuyển dụng, cho đến hoạt động học thuật, quy định kỷ luật trong các trường. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình của một bộ phận sinh viên tại Mỹ ngày càng lan rộng.

Các sinh viên này muốn thể hiện quan điểm trước những cuộc xung đột trên thế giới, nhưng chính phủ Mỹ đánh giá những động thái này không có lợi cho Mỹ, hay cho môi trường học thuật trong các trường đại học.

Theo thống kê của đại học Harvard, hiện trường có gần 10.000 sinh viên và nghiên cứu sinh quốc tế. Nhiều giảng viên tại Đại học Harvard lo ngại rằng việc mất đi sinh viên quốc tế sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nghiên cứu và vị thế học thuật của trường, cũng như của nền giáo dục đại học Mỹ nói chung.