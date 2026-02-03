Cầu Rồng phun lửa nhiều đêm, cầu sông Hàn cũng quay nhịp trong Tết

Ngày 3/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc tổ chức phun nước, lửa tại cầu Rồng và vận hành quay nhịp cầu sông Hàn nhằm phục vụ nhân dân, du khách vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong đó, cầu Rồng sẽ tổ chức phun nước, lửa liên tiếp vào các đêm từ 13 đến 22/2. Riêng đêm 16/2 (giao thừa), cầu Rồng chỉ thực hiện phun nước vào lúc 24h.

Cầu Rồng phun lửa phục vụ du khách vào đêm cuối tuần (Ảnh: Hoài Sơn)

Việc quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn được tổ chức vào các đêm 14, 15/2 (tức ngày 27, 28 tháng Chạp); các đêm 17, 18/2 (mùng 1, mùng 2 Tết) và các đêm 21, 22/2 (mùng 5, mùng 6 Tết).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được giao chỉ đạo Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng tổ chức vận hành các hạng mục nêu trên theo đúng quy định.

Công an thành phố Đà Nẵng phải hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình phun nước, lửa của cầu Rồng và quay nhịp cầu sông Hàn.

Cầu sông Hàn quay nhịp là hình ảnh du lịch độc đáo của Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cầu Rồng được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 29/3/2013, ứng với tên gọi, cầu có hình dáng con rồng đang bay lượn trên mặt sông Hàn và hướng đầu ra phía biển Đông. Cầu được thiết kế ấn tượng với chiều dài 666m.

Điểm nổi bật của cầu Rồng là du khách có thể chiêm ngưỡng phần đầu rồng phun lửa, phun nước. Đây là hình ảnh ấn tượng mà du khách không thể bỏ qua khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Trong khi đó, cầu Sông Hàn là cây cầu quay đầu tiên của cả nước, khánh thành năm 2000. Cầu có chiều dài 487,7m, rộng 12,9m. Tính năng quay của cầu ngoài việc phục vụ cho tàu thuyền qua lại, còn là hình ảnh thu hút du lịch độc đáo với nhiều người khi ghé thăm Đà Nẵng.