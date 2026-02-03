Khó chờ metro, TPHCM tính dùng xe buýt kết nối sân bay Long Thành

Ngày 3/2, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (QLGTCC, Sở Xây dựng TPHCM), thông tin đến báo chí về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Một trong những công việc được ưu tiên trong năm nay là thiết lập các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

Các dự án đường bộ kết nối TPHCM với sân bay Long Thành (Đồng Nai) (Ảnh: Ngọc Tân).

TPHCM dự kiến lựa chọn đơn vị khai thác 7 tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành, gồm: 3 tuyến từ trung tâm TPHCM cũ, 2 tuyến từ Bình Dương cũ và 2 tuyến từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong đó, 3 vị trí đầu tuyến tại TPHCM cũ được xem xét đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông mới và bến xe buýt Sài Gòn (công viên 23 Tháng 9).

"Về hạ tầng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã dành cho chúng tôi các ô đỗ xe buýt bên trong sân bay Long Thành, có camera, sơn vạch kẻ đầy đủ. Chúng tôi sẽ phối hợp với tỉnh Đồng Nai để thống nhất nội dung liên quan", ông Dũng chia sẻ.

Về các điểm dừng đỗ dọc đường, lãnh đạo Trung tâm QLGTCC TPHCM cho biết, tuyến kết nối thẳng giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành sẽ hạn chế điểm dừng dọc đường, đồng thời ưu tiên đi cao tốc để rút ngắn thời gian cho hành khách bay nối chuyến.

Các tuyến từ bến xe Miền Đông mới và bến xe buýt Sài Gòn có thể có nhiều điểm dừng đỗ, đón khách dọc đường hơn.

Hệ thống xe buýt tại trung tâm TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Bài toán thiết lập tuyến vận tải công cộng bằng đường bộ được nhà chức trách TPHCM đặt ra trong bối cảnh các dự án metro kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành được đánh giá không thể về đích kịp lúc với thời điểm khai trương sân bay (dự kiến vào tháng 6).

Trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, Bộ Xây dựng cũng đã xác nhận sân bay Long Thành sẽ chỉ có phương án kết nối đường bộ với TPHCM trong giai đoạn đầu khai thác.

"Lưu lượng khai thác của sân bay Long Thành ở giai đoạn 1 chưa cao (khoảng 25 triệu khách/năm) nên phương án kết nối giao thông với khu vực TPHCM nói chung và sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng được bảo đảm thông qua phương thức vận tải đường bộ", Bộ Xây dựng báo cáo.

Theo cơ quan này, phương thức vận tải đường sắt được hình thành ở giai đoạn sau năm 2030 và dự kiến đảm nhận khoảng 30-40% nhu cầu vận chuyển.