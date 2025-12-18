Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp dưới nắng đông

Khi mặt trời dần nghiêng về phía Tây, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bước vào khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Buổi chiều, nắng không còn gắt mà chuyển sang sắc vàng ấm, trải nhẹ lên mặt nước và những dãy núi đá vôi trùng điệp, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa rực rỡ vừa trầm lắng, khó nơi nào sánh được.

Trong ảnh là một tàu du lịch khổ lớn được phép chở tới 99 khách, với trang thiết bị hiện đại đang di chuyển trên Vịnh Hạ Long.

Từ giữa buổi chiều, ánh nắng đã bắt đầu nhuộm màu không gian. Mặt vịnh xanh biếc chuyển dần sang sắc xanh thẫm pha ánh vàng, lấp lánh như được dát bạc. Những hòn đảo đá vôi với đủ hình thù quen thuộc hiện lên rõ nét hơn trong ánh sáng xiên, các đường nét gồ ghề, vách đá dựng đứng bỗng trở nên mềm mại, có chiều sâu và giàu cảm xúc.

Trong ảnh là đảo Ti Tốp, du khách trải nghiệm tắm biển trên bãi cát trắng mịn tại hòn đảo này giữa Vịnh Hạ Long.

Nắng chiều là thời điểm tôn vinh rõ nhất vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long. Ánh sáng nghiêng tạo nên những mảng sáng - tối đan xen trên mặt núi, làm nổi bật cấu trúc kỳ vĩ của hàng nghìn đảo đá lớn nhỏ. Mỗi góc nhìn, mỗi bước di chuyển của con tàu đều mở ra một khung cảnh mới, như những lớp tranh liên tiếp được xếp chồng giữa trời và nước.

Trong ảnh là một con tàu du lịch hiện đại có giá hàng trăm tỷ đồng, đó là một trong những sản phẩm mới của du lịch trên Vịnh Hạ Long được đưa vào khai thác phục vụ du khách.

Không khí buổi chiều trên vịnh cũng trở nên dễ chịu hơn. Gió biển nhẹ, sóng êm, mang theo vị mặn đặc trưng của vùng di sản. Trên boong tàu, du khách thong thả ngắm cảnh, trò chuyện hoặc lặng im cảm nhận khoảnh khắc thiên nhiên đang chuyển mình. Sự yên ả ấy khiến nhịp sống như chậm lại, để con người có thời gian lắng nghe chính mình giữa không gian khoáng đạt.

Trong ảnh là cặp đôi du khách người Ấn Độ đang tạo dáng nhờ người thân chụp ảnh bên hòn Trống Mái - biểu tượng của Vịnh Hạ Long.

Những chuyến tàu lớn nhỏ rẽ sóng đưa từng tốp du khách đi ngắm Vịnh Hạ Long trong một buổi chiều đông.

Buổi chiều là lúc các hoạt động tham quan trên vịnh trở nên thi vị hơn. Những chiếc kayak nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước vàng ánh nắng, len lỏi qua các áng nước và chân đảo. Ở khoảng cách gần, du khách có thể cảm nhận rõ hơn sự giao hòa giữa đá, nước và ánh sáng, cảm giác vừa gần gũi vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Trong ảnh là những người chèo đò chờ khách ở điểm du lịch Hang Luồn trên Vịnh Hạ Long.

Những con tàu du lịch chở khách đến Hang Luồn.

Du khách có thể lựa chọn thuê người chèo đò hoặc thuê thuyền kayak tự chèo qua một cái hang để vào bên trong khám phá Hang Luồn.

Bên trong Hang Luồn nhìn từ trên cao.

Cặp đôi này thư giãn nghỉ ngơi bên trong Hang Luồn trên chiếc thuyền kayak.

Những vệt nắng chiều chiếu xuống con tàu gỗ đưa du khách khám phá bên trong Hang Luồn.

Khám phá Hang Luồn trên những chiếc thuyền chèo tay của người dân địa phương, hay tự đi thuyền kayak là trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú mỗi khi đến với Vịnh Hạ Long.

Khi chiều xuống thấp hơn, Vịnh Hạ Long khoác lên mình vẻ đẹp trầm mặc. Nắng vàng dần chuyển sang sắc cam nhạt, rồi phớt hồng, phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng. Những con tàu du lịch chậm rãi di chuyển, để lại vệt sóng dài, hòa vào không gian yên bình của cuối ngày. Đây cũng là thời điểm được nhiều du khách lựa chọn để ghi lại những khuôn hình ấn tượng, bởi ánh sáng chiều tạo chiều sâu và cảm xúc đặc biệt cho từng bức ảnh.