Cô gái Trung Quốc thắc mắc vì sao vóc dáng phụ nữ Việt Nam đều mảnh mai

Ngoại hình mảnh mai từ lâu trở thành thước đo cho vẻ đẹp của hầu hết phụ nữ ở châu Á, trong đó bao gồm cả Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt tại quốc gia tỷ dân, những cô gái thường có xu hướng muốn sở hữu thân hình nhỏ nhắn để sắc vóc nhẹ nhàng hơn.

Cũng từ tiêu chuẩn về cái đẹp này, Mễ Mễ, một nữ du khách đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong chuyến du lịch tới Hà Nội hồi tháng 1 vừa qua, tiết lộ rất bất ngờ khi thấy hầu hết các cô gái Việt Nam đều thanh mảnh.

Các thiếu nữ chụp ảnh với áo dài ở hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

"Tôi dạo chơi ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và thấy rất nhiều các cô gái trẻ tới đây chụp ảnh. Họ mặc áo dài tha thướt, trang điểm xinh đẹp và thậm chí có cả ê-kip đi theo để chụp hình. Đặc điểm chung của những cô gái đều trẻ trung xinh xắn và đặc biệt ai cũng mảnh mai", vị khách Trung Quốc nhận xét.

Nhưng điều khiến vị khách thắc mắc đó là, sao các cô gái Việt Nam có thể sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ như vậy.

Vị khách Trung Quốc thưởng thức bữa ăn nhiều rau xanh ở Hà Nội (Ảnh: Mễ Mễ).

"Trong những ngày tôi ở Hà Nội gần như không thấy người béo phì. Có lẽ chế độ ăn uống nhiều rau xanh trong ẩm thực Việt khiến phụ nữ đều có dáng người mảnh mai như vậy", Mễ Mễ chia sẻ.

Dù chỉ ở Hà Nội thời gian ngắn, Mễ Mễ cũng kịp quan sát cách ăn uống của người Việt. Cô gái nhận thấy, dù ăn tại hàng quán nhưng khách vẫn được ăn rất nhiều rau tươi.

Cô gái cho biết thấy bất ngờ vì bữa ăn nào cũng được chủ quán tặng kèm rổ rau xanh (Ảnh: Mễ Mễ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mễ Mễ cho biết, chuyến đi tới Hà Nội ngắn ngày, nhưng cô kịp thưởng thức cơm nhà tại quán cơm Tầm Vị đạt danh hiệu Michelin, trải nghiệm massage ở khu vực gần hồ Gươm và thưởng thức cả ngan cháy tỏi Hàng Thiếc.

Có bữa, cô được thưởng thức rau luộc không nêm nếm thêm ớt, dầu, mà chỉ ăn kèm nước chấm.

"Ban đầu tôi cũng không quen vì thấy khá nhạt nhẽo. Nhưng có lẽ đây là bí quyết giúp vóc dáng trở nên gọn gàng hơn", cô nói.

Câu chuyện của Mễ Mễ hiện trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Trong đó, không ít du khách Trung Quốc từng sinh sống và làm việc tại Việt Nam lý giải, điều này liên quan tới thói quen ăn uống, sinh hoạt và ẩm thực địa phương.

"Khác với Trung Quốc hầu hết các món ăn đều nhiều dầu mỡ và đẫm gia vị, món ăn ở Việt Nam đa phần là đồ thanh đạm. Trong đó tôi thấy các món luộc xuất hiện trên mâm cơm gia đình khác nhiều. Họ không ưa chuộng đồ nhiều dầu mỡ, còn rau xanh rất phong phú", tài khoản có tên Dou Dou bình luận.

Một tài khoản khác có tên Wen De cho biết, Việt Nam là quốc gia nhiệt đới nên rau tươi và hoa quả có quanh năm. Người dân có thói quen ăn rau xanh mỗi ngày còn cách nấu nướng cũng ưa chuộng kiểu thanh đạm, không dùng quá nhiều gia vị để nêm nếm.

Đại Soái, chàng trai người Trung Quốc, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM cho biết, một trong những điều anh ấn tượng khi đến Việt Nam là ẩm thực rất thanh đạm, khác hẳn ẩm thực quê nhà của anh tại tỉnh Quảng Đông.

Thời gian đầu, khi đi ăn bún, miến, phở ngoài hàng, anh bất ngờ vì luôn được chủ tiệm tặng thêm một đĩa rau sống. Anh từng thắc mắc không hiểu sao có thể ăn rau chưa nấu chín với bún, miến. Nhưng dần dần, anh đã hiểu thói quen khi ăn cùng nhiều rau xanh tươi sống sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe tốt hơn.

"Điều này cũng giúp tôi giải đáp thắc mắc tại sao tỷ lệ người bị béo phì ở Việt Nam rất ít. Các cô gái hầu như đều có thân hình gọn gàng, có lẽ xuất phát từ thói quen ăn uống bổ dưỡng và lành mạnh. Bởi vậy những du khách muốn giảm cân có thể yên tâm tới Việt Nam du lịch", Đại Soái nói vui.