Khách cấp cao châu Âu ăn trưa với rau muống và gà xé hoa chuối ở Hà Nội

Chủ nhà hàng không biết danh tính vị khách đến ăn trưa

Trong những ngày ở Việt Nam, ngoài dùng bữa tối tại nhà hàng tọa lạc ở phố cổ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonia Costa đã ăn trưa tại nhà hàng Spices Villa trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Tuấn Kiệt – quản lý nhà hàng – cho biết, trước thời điểm ông Antonio Costa đến Hà Nội, đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã trao đổi với nhà hàng. Họ thông tin sẽ có một đoàn khách cấp cao tới ăn trưa.

Ông Antonio Costa bước vào nhà hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua quá trình trao đổi, phía phái đoàn châu Âu chọn trước 3 món ăn gồm: Salad rau muống bò cháy tỏi, salad gà xé hoa chuối, nem 3 miền. Vài món ăn lẻ sẽ được khách gọi khi đến.

"Thời điểm đó, chúng tôi không biết danh tính của vị khách cấp cao sẽ đến ăn trưa. Mọi người phán đoán có thể là khách của đại sứ quán hoặc một tổ chức quốc tế lớn", ông Tuấn Kiệt nói.

Ngày 28/1, báo chí đưa tin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1. Phía nhà hàng nhận định, đây có thể là vị khách sẽ đến thưởng thức bữa trưa.

Nhà hàng nằm trong một căn nhà xây theo kiến trúc Pháp, cao 2 tầng. Lợi thế nơi đây có khoảng sân vườn rộng rãi ở tầng 1, tạo cảm giác thoáng đãng, giúp thực khách có thêm không gian thư giãn khi dùng bữa.

Các món ăn của nhà hàng mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt, trình bày theo lối hiện đại. Bên cạnh chất lượng món ăn, phần hình thức bên ngoài cũng được chú trọng.

Khu vực đoàn khách ngồi tại nhà hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một tiếng trước khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu ăn trưa, lực lượng an ninh tới nhà hàng, kiểm tra toàn bộ đồ ăn đã được chuẩn bị.

"Lực lượng an ninh kiểm tra nhiều vị trí trong nhà hàng, kể cả các đèn trang trí treo phía trên bàn ăn - nơi đoàn khách ngồi - nhằm đảm bảo mọi thứ đều an toàn", quản lý nhà hàng chia sẻ.

Khoảng 12h ngày 29/1, ô tô chở ông Antonio Costa đến nhà hàng. Đi song song hai bên là đội mô tô cảnh vệ, an ninh được thắt chặt hơn. Một đoạn phố giao giữa Tôn Thất Thiệp và Lý Nam Đế dẫn đến nhà hàng bị cấm.

Các món ăn đậm chất Việt Nam

Bước qua cánh cổng vòm trang trí của nhà hàng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu xuất hiện với nụ cười và sự thân thiện. Đại diện nhà hàng cùng nhân viên đón tiếp niềm nở từ cổng vào.

Ông Antonio Costa ngồi ở tầng 1. Bàn có 6 người, được trang trí đơn giản với khăn trải và lọ hoa nhỏ trang trí, sau lưng là dãy gối tựa bình dị. Nhân viên báo chí của phái đoàn, lực lượng an ninh ngồi ở các dãy bàn lân cận.

"Chúng tôi được phép đón các khách khác, không có bất cứ xáo trộn nào so với thường ngày. Bên trong nhà, khách thưởng thức món ăn như bình thường", anh Kiệt nói.

Trước cuộc tiếp đón, nhà hàng tổ chức cuộc họp, lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng. Quản lý nhà hàng và một nhân viên có kinh nghiệm trực tiếp phục vụ món ăn, đồ uống cho bàn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Ngoài 3 món được chọn từ trước là salad rau muống bò cháy tỏi, salad gà xé hoa chuối, nem 3 miền, ông Antonio Costa và các vị khách còn cầm thực đơn, gọi thêm 3 món gồm: Gà xào hạt điều, lườn vịt áp chảo sốt me gừng Việt Nam, bò lúc lắc bánh bao chiên.

Món lườn vịt áp chảo sốt me gừng (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Đây là các món ăn mang đậm phong vị Việt Nam, từ gia vị cho đến cách thức chế biến.

Trong đó, lườn vịt áp chảo sốt me gừng Việt Nam được xem là món nổi tiếng của nhà hàng. Vịt được chọn lựa kỹ, dùng 300g phi lê ngon nhất để tẩm ướp gia vị giúp đánh thức vị giác.

"Thịt được ướp trong 24 tiếng giúp toàn bộ gia vị thấm vào nguyên liệu. Nguyên liệu gừng phù hợp vào mùa đông lạnh, giúp giữ ấm cổ họng", quản lý nhà hàng nói thêm.

Còn món gà xào hạt điều mang đậm hương vị châu Á. Nguyên liệu chính là má đùi gà - phần thịt mềm, có độ dài vừa phải. Hạt điều được chiên vàng cho vào xào cùng phần thịt, thêm mùi thơm của ớt khô và ớt chuông.

Cách chế biến tất cả món ăn được giữ nguyên theo quy trình thường ngày. Do đoàn khách không có bất kỳ yêu cầu nào về việc điều chỉnh gia vị, đầu bếp đã chuẩn bị đúng hương vị quen thuộc của nhà hàng.

Khi món được đưa lên bàn ăn, nhân viên của nhà hàng sẽ giới thiệu về nguyên liệu, cách chế biến... với đoàn khách.

Trong quá trình phục vụ, anh Tuấn Kiệt và nhân viên cảm nhận vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu gần gũi, thân thiện. Từ khi bước vào quán, ông đã chào mọi người, không đưa ra những yêu cầu khắt khe khi ngồi ăn trưa.

Sau khoảng 2 tiếng, bữa trưa của đoàn kết thúc. Trước khi ra về, phía phái đoàn châu Âu cho biết, ông Antonio Costa đánh giá bữa trưa ngon miệng.

"Ông vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên, bếp trưởng trước khi lên ô tô. Chúng tôi cảm thấy vinh dự vì được đón một vị lãnh đạo cấp cao của châu Âu đến ăn trưa với phong thái giản dị và gần gũi", phía nhà hàng cho biết.