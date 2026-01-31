Sau vụ xử phạt, quán bún riêu cô Hương béo ở Hà Nội giảm 20% lượng khách

Nhiều khách không biết quán bị xử phạt

Sau khi quán bún riêu cô Hương béo nằm tại phường Láng (Hà Nội) bị xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm, phóng viên Dân trí có mặt tại cơ sở kinh doanh này để ghi nhận tình hình thực tế.

Ngày 30/1, lượng khách vẫn ra vào quán khá tấp nập. Cơ sở sử dụng cả 3 tầng để kinh doanh. Trong đó, tầng 1 bao gồm cả bếp, khu vực chế biến và một số bàn lẻ cho khách.

Quán có không gian để xe hạn chế (Ảnh: Nam Việt).

Khoảng 12h, khách tới quán ngày một đông, chủ yếu là học sinh, sinh viên, dân văn phòng làm việc ở khu vực xung quanh.

Khách ngồi kín ở tầng 1, tầng 2 và một số bàn trên tầng 3. Nhiều shipper (người giao hàng) kiên nhẫn đứng chờ đơn. Trong khi đó, nhân viên quán liên tục nhận đơn đặt hàng của khách tới ăn trực tiếp và đặt qua mạng.

Tại khu bếp mở, người nấu tất bật cho nguyên liệu vào bát, chan nước dùng nóng hổi và hối thúc nhân viên nhanh tay để kịp phục vụ. Khách vừa đứng lên, nhân viên chưa kịp dọn bàn đã có người khác tới thế chỗ.

Thời điểm buổi trưa, các chỗ ngồi ở tầng 1 gần như đã kín chỗ (Ảnh: Huy Hoàng).

Nguyễn Ngọc Minh (19 tuổi), sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cho biết bản thân là khách quen, thường xuyên ăn bún tại quán.

Nữ thực khách đánh giá bát bún có nguyên liệu tươi, hợp khẩu vị, giá cả phù hợp với học sinh, sinh viên. Liên quan đến thông tin quán bị xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, Minh cho biết chưa nắm được sự việc.

Trong khi đó, Mai Anh - sinh viên một trường đại học khác nằm trên địa bàn - chia sẻ đây là lần đầu tiên cô đến ăn. Cô gái cho biết chưa nắm được thông tin quán bị xử phạt, chỉ nghe nhiều bạn bè giới thiệu nên muốn tới ăn thử.

Nhiều thực khách cho biết, họ không biết thông tin quán bị xử phạt (Ảnh: Huy Hoàng).

Thời điểm cô gái tới quán, khách đông kín cả tầng 1 và 2. Một số khách phải di chuyển lên tầng 3 mới có chỗ. Do khách đông, cả nhóm phải đợi 10-15 phút mới được phục vụ đồ ăn.

Theo quan sát, bên cạnh khu vực đỗ xe khá hạn chế, liên quan tới hương vị của món ăn của quán cũng là chủ đề được nhiều thực khách chia sẻ trên các diễn đàn về ẩm thực.

Vị khách có tên Bạch Dương cho biết từng ăn tại đây hồi tháng 10 năm ngoái. Cô gọi một tô đầy đủ với giá 55.000 đồng và phần tóp mỡ ăn thêm giá 20.000 đồng. Tuy nhiên vị khách thấy mùi tóp mỡ bị hôi nên những lần sau, cô quyết định đổi quán khác.

Một số khách khác cùng chung cảm nhận nước dùng bị nguội dù đã báo trước với nhân viên. Với khách ở miền Nam khi ăn thấy hương vị thiên về chua nên không hợp khẩu vị.

“Chúng tôi nghiêm túc điều chỉnh để đảm bảo an toàn”

Trước đó, UBND phường Láng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo tại phố Chùa Láng.

Theo quyết định, cơ sở này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến. Theo quy định từ cơ quan chức năng bắt buộc phải tách riêng 2 loại thực phẩm sống và chín nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Theo chia sẻ từ chủ quán, kể từ sau khi bị xử phạt, lượng khách bị sụt giảm khoảng 20% (Ảnh: Nam Việt).

Lý giải về nguyên nhân xảy ra vi phạm, đại diện cơ sở cho biết, vấn đề này xuất phát từ việc nhân viên chưa nắm đầy đủ quy trình bảo quản theo quy định. Một phần, theo người này, diện tích quán hạn chế nên tủ đông để trên tầng 2.

Vào thời gian cao điểm, để kịp phục vụ khách hàng, nhân viên đã mang đồ từ tủ đông tầng 2 xuống để chung và lẫn với thực phẩm chín ở tầng 1.

Thực đơn của quán với các món được niêm yết giá (Ảnh: Huy Hoàng).

Sau vụ xử phạt, vị đại diện cho biết, hiện lượng khách bị sụt giảm khoảng 20% so với trước đó, ảnh hưởng không ít tới doanh thu.

Mặc dù vậy, phía cơ sở kinh doanh cho rằng, quán nghiêm túc chấp hành, rút kinh nghiệm. Việc kiểm tra từ các cơ quan ban ngành là điều tốt cho người tiêu dùng, giúp cơ sở hoàn thiện quy trình nhằm đảm bảo an toàn hơn.

"Chúng tôi tiếp thu ý kiến của cơ quan chức năng và sẽ điều chỉnh để khắc phục trong thời gian tới”, người này nói thêm.

Thời gian tới, quán sẽ tiến hành cải tạo khu vực bếp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời hướng dẫn đào tạo nhân viên trong việc bảo quản thực phẩm.

Chủ cơ sở cho biết, việc kiểm tra giúp quán hoàn thiện lại quy trình nhằm đảm bảo an toàn (Ảnh: Nam Việt).

Giữa bối cảnh thành phố Hà Nội đang xiết chặt vấn đề an toàn thực phẩm, những quán ăn dù đông khách nhưng nếu chưa đảm bảo các yêu cầu đặt ra cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận.

Có thể thấy, đây là bài học dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần xiết chặt rà soát quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn thực phẩm nhằm lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.