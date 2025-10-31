Tháo dỡ dàn đèn nghệ thuật 140 tỷ đồng "vô dụng" ở Vịnh Hạ Long

Theo ghi nhận, hiện nay chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất việc tháo dỡ dàn đèn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên 4 ngọn núi ở Vịnh Hạ Long (phường Hạ Long). Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự đồng tình khi cảnh quan Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới được trả lại vẻ đẹp tự nhiên.

Ông Nguyễn Văn An (65 tuổi, ở phường Hạ Long) cho biết việc tháo dỡ dàn đèn hư hỏng nhiều năm qua đã loại bỏ hoàn toàn số sắt thép hoen gỉ, chằng chịt bám trên vách núi, trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho các ngọn núi.

Năm 1994, Vịnh Hạ Long là di sản đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới nhờ giá trị cảnh quan và thẩm mỹ độc đáo. Sáu năm sau, năm 2000, Vịnh Hạ Long tiếp tục được UNESCO công nhận về giá trị địa chất - địa mạo.

Ngày 16/9/2023, Vịnh Hạ Long cùng quần đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới, trở thành di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Việc tháo dỡ dàn đèn bị hư hỏng vốn bị ví như những "gông sắt" tại 4 quả núi nói trên giúp Vịnh Hạ Long lấy lại được vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng.

Hai ngọn núi gần Bảo tàng Quảng Ninh nhất trước kia cũng được lắp đặt hệ thống dàn đèn chiếu sáng nghệ thuật, nhưng nay đã được dỡ bỏ.

Hệ thống đèn trình diễn ánh sáng nghệ thuật được đầu tư từ năm 2010, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011, trình chiếu lần đầu dịp lễ hội Carnaval Hạ Long 2012 với mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm (Hà Nội) thực hiện.

Mục tiêu của dự án là lắp đặt dàn đèn trên 4 ngọn núi ven bờ Vịnh Hạ Long để trình chiếu các hình ảnh liên quan đến tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long cũ và cảnh đẹp Vịnh Hạ Long trên không trung. Tuy nhiên, hệ thống đèn laser chỉ trình chiếu tốt vài lần, các dịp lễ, Tết còn lại chỉ phát ánh sáng lờ mờ và không thể hiển thị hình ảnh nghệ thuật như thiết kế.

Những năm gần đây, dàn đèn bị hư hỏng hoàn toàn, sắt bị gỉ, một số ngọn đèn thi thoảng rơi xuống vịnh.

Nhiều người dân Quảng Ninh đánh giá đây là bài học đắt giá về đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí.

Trong ảnh là 4 quả núi gần Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh (Cung Cá heo) và Bảo tàng Quảng Ninh đã được dỡ bỏ dàn đèn hư hỏng, "vô dụng".