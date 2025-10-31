Cầm 200.000 đồng ăn đủ món ngon 3 miền tại Hội chợ Mùa Thu ở Hà Nội

Một trong những phân khu sôi động nhất Hội chợ Mùa Thu 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (ở xã Đông Anh, Hà Nội) là “Thu mỹ vị”. Khu vực này đem đến một đại tiệc ẩm thực trong nước và quốc tế.

Nhiều du khách tới Hội chợ Mùa Thu 2025 có chung cảm nhận, chưa bao giờ cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sản 3 miền lại đơn giản đến vậy. Chỉ cần cầm trên tay khoảng 200.000 đồng, từng bước di chuyển qua các gian hàng ẩm thực, du khách sẽ có thể cảm nhận rõ hương vị đặc trưng, không gian rực rỡ sắc màu và đặc biệt là tận mắt nhìn những các đầu bếp đến từ 34 tỉnh thành trổ tài chế biến món ngon quê hương.

Gian trưng bày và giới thiệu món ngon các tỉnh thành tập hợp tại sân Nam của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ngoài ra, ban tổ chức còn dựng một khung rạp lớn bố trí các bàn ghế để người dân thưởng thức thực phẩm tại chỗ.

Các gian hàng được chia theo từng tỉnh thành, người dân tới tham quan có thể thưởng thức đặc sản của 34 tỉnh thành ngay giữa lòng Hà Nội mà không phải mất công đi xa.

Mở đầu khu ẩm thực là gian hàng của tỉnh Tuyên Quang. Chỉ với 50.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức tô phở ngô. Khác với bánh phở làm từ bột gạo, bánh phở ngô có vỏ vàng ươm, mềm dẻo và thơm nhẹ vị ngô. Món ăn dân dã đặc trưng vùng núi, thường ăn nóng với nước xương hầm và thịt bò.

Nếu yêu thích món vịt quay Cao Bằng, du khách không cần đi xa vẫn có thể thưởng thức hương vị thơm ngon, đậm đà tại khu vực "Thu mỹ vị", với giá 400.000 đồng/con hoặc bán lẻ nửa con cho những ai muốn ăn thử. Bên cạnh đó, bánh cuốn Cao Bằng cũng là món nhất định phải thử - bánh được tráng tay tại chỗ, nóng hổi, ăn kèm nước dùng ninh từ xương ngọt thanh, chỉ 50.000 đồng/suất.

Thắng cố Tuyên Quang - “món của chợ phiên” người Mông, nấu trong chảo gang to có hơn 20 loại gia vị núi rừng, hương vị mạnh, đặc trưng cũng được mang đến hội chợ để phục vụ thực khách với giá chỉ 50.000 đồng/suất.

Hai món ăn nổi tiếng của Đà Nẵng là mỳ Quảng tôm thịt và bánh tráng cuốn thịt heo đắt khách với giá 50.000 đồng/suất. Thịt heo được luộc khéo để lớp da giòn, mỡ trong, thịt mềm, ăn kèm bánh tráng cuốn rau sống và chấm mắm nêm đặc chế. Sự tinh tế của món này nằm ở sự cân bằng vị mặn, cay, chua, ngọt, thể hiện trọn vẹn tinh thần ẩm thực miền Trung.

Một món ăn mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé khu ẩm thực của Hội chợ Mùa Thu là phở bò atiso. Với giá chỉ 50.000 đồng/suất, thực khách miền Bắc có thể thưởng thức hương vị mới lạ khi búp hoa atiso được kết hợp tinh tế cùng thịt bò mềm và sợi phở hồng đặc trưng, tạo nên món ăn vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng.

Tại gian ẩm thực của Gia Lai, du khách sẽ được thưởng thức món tré trộn 65.000 đồng, bún cá 35.000 đồng và bánh cuốn 25.000 đồng.

Đặc biệt món tré trộn gây ấn tượng với nhiều thực khách. Đây là món ăn được chế biến từ da heo, thịt đầu, riềng, tỏi, thính gạo, muối, ớt, lá chuối, rơm khô. Sau khi ủ, tré có vị chua dịu, cay nồng, hương riềng và tỏi thấm sâu. Tré thường được gói trong lá chuối và rơm khô, tạo mùi thơm đặc trưng khi mở ra. Đây là món khai vị truyền thống trong các bữa rượu và lễ Tết tại Gia Lai.

TPHCM đem đến “Thu mỹ vị” các món ngon như: Cơm tấm, bò lá lốt, bún thịt nướng, bánh khọt. Trong hình là món bò lá lốt, thịt bò được gói trong lá lốt rồi nướng trên than hồng, tỏa mùi thơm đặc trưng. Món này ăn kèm bún và mắm nêm, thể hiện sự giao hòa giữa ẩm thực Việt - Chăm - Khmer trong đời sống của người dân thành phố này.

Bên cạnh các món bún, món cuốn, súp lươn, phở, bánh canh có giá phổ biến từ 50.000 đến 60.000 đồng/suất, các tỉnh thành còn mang đến nhiều món bánh, món ăn vặt, món chè, hay nước hoa quả giá từ 10.000 đến 35.000 đồng/ phần. Trong hình là món bánh tráng Đắk Lắk, chè sen Đồng Tháp…

Ở phía cuối khu vực ẩm thực, du khách có thể thưởng thức món hủ tiếu Mỹ Tho (Đồng Tháp) được trình bày bắt mắt, mang đậm dấu ấn địa phương. Món ăn này có nước dùng được nấu vừa vị, không quá nặng mùi mắm, chan cùng bún, tôm, thịt quay và rau đồng nội.

Kết thúc chuyến trải nghiệm, thực khách nên thử thưởng thức món Bánh vá Cần Thơ, loại bánh này gần giống bánh tôm Hồ Tây của Hà Nội, song có nhiều nguyên liệu khác biệt.

Bánh được làm từ bột gạo, bột năng, trứng gà, tôm đất, thịt heo bằm, nấm mèo, củ sắn, hành lá, giá đỗ. Bánh được chiên bằng muỗng vá lớn - dụng cụ múc canh truyền thống. Bột được đổ vào vá, thêm nhân tôm thịt, chiên ngập dầu cho đến khi vàng giòn. Khi ăn, chấm với nước mắm tỏi ớt chua ngọt, vị giòn tan xen lẫn hương béo bùi, vừa dân dã vừa hấp dẫn.