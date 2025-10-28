Sắc màu Tây Bắc nổi bật giữa không gian Hội chợ Mùa Thu

Chỉ sau vài ngày khai mạc, Hội chợ mùa thu 2025 đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm (Ảnh: Mạnh Quân).

Không khí rộn ràng của dòng người đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) khiến nơi đây trở thành điểm hẹn sôi động của người tiêu dùng và du khách Thủ đô trong những ngày cuối tháng 10, minh chứng cho sức hút lớn của một sự kiện xúc tiến thương mại tầm quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Với gần 3.000 gian hàng quy tụ, Hội chợ mùa thu 2025 kể câu chuyện về sức sống mạnh mẽ của kinh tế - văn hóa Việt Nam. Trong đó, khu trưng bày vùng núi Tây Bắc nổi bật như một điểm nhấn văn hóa, tái hiện không gian đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Mang đến Hội chợ mùa thu hình ảnh ngôi nhà sàn đặc trưng, gian hàng của tỉnh Sơn La trở thành điểm nhấn văn hóa nổi bật (Ảnh: Mạnh Quân).

Không chỉ tái hiện đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, không gian này còn giới thiệu những sản vật đặc trưng như mắc khén, táo mèo, cùng khung cảnh gần gũi với cây hồng trồng trước nhà, biểu tượng cho sự no đủ và gắn bó với thiên nhiên (Ảnh: Mạnh Quân).

Không gian mang đậm sắc màu núi rừng ấy trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách, nơi ai cũng muốn ghi lại những khung hình kỷ niệm giữa vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi (Ảnh: Ngọc Lưu - Mạnh Quân).

Nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo được bày bán, du khách có thể lựa chọn làm quà tặng hoặc lưu giữ như một kỷ niệm của vùng đất Tây Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Gian hàng của tỉnh Điện Biên trở thành điểm nhấn với mô hình tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, gợi nhắc niềm tự hào lịch sử hào hùng của dân tộc (Ảnh: Mạnh Quân).

Thác Bản Giốc, biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ của Cao Bằng được tái hiện chân thực giữa lòng hội chợ, mang đến không gian mát lành, thu hút đông đảo du khách dừng chân chụp ảnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại gian hàng Tuyên Quang, những người phụ nữ Mông say sưa bên khung cửi, từng đường dệt tỉ mỉ hòa trong sắc màu thổ cẩm, tái hiện nét đẹp lao động và tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh những không gian trưng bày truyền thống, các khu giới thiệu sản phẩm, thiết bị thông minh như robot hay trải nghiệm thực tế nghề nghiệp như làm bưu tá, làm thợ mộc... cũng mang đến cho hội chợ sắc màu hiện đại và hấp dẫn hơn (Ảnh: Ngọc Lưu).

Lê Ngọc Diệp (8 tuổi, phường Kim Liên) tỏ ra vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được hóa thân thành một người thợ mộc nhí, nghề thủ công lâu đời gắn liền với văn hóa Hà Nội.

“Con thấy thật kỳ diệu khi từ một khúc gỗ khô ráp lại có thể được mài nhẵn, trở nên ấm và bóng, rồi khắc thành những hình đẹp mắt. Con mong sẽ được tham gia nhiều hoạt động như thế này để hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam,” Diệp chia sẻ (Ảnh: Ngọc Lưu).

Hoàng Kim Oanh (18 tuổi, sống tại phường Cầu Giấy) chia sẻ, ngay khi biết tin về Hội chợ mùa thu, cả nhóm bạn đã lên kế hoạch từ cả tuần trước và thức dậy từ 4h sáng để kịp chuẩn bị cho chuyến tham quan.

Oanh cho biết, cô ấn tượng nhất là không gian ẩm thực “Thu mỹ vị”, nơi quy tụ hàng chục món ăn đặc sắc đến từ nhiều vùng miền, trong đó các món Đà Nẵng khiến cô “say lòng” bởi hương vị vừa quen vừa lạ (Ảnh: Ngọc Lưu).

Với hàng nghìn gian hàng và chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, Hội chợ mùa thu lần thứ nhất 2025 hứa hẹn trở thành điểm hẹn lý tưởng để du khách tham quan, mua sắm và cảm nhận sắc màu văn hoá bốn phương.

Hội chợ diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện kinh tế, xúc tiến thương mại của Việt Nam năm nay (Ảnh: Ngọc Lưu).