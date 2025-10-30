Loạt đá quý có giá rao bán cả tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Khu trưng bày đá quý tại hội chợ đang là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.

Nổi bật giữa không gian trưng bày là hàng loạt tác phẩm điêu khắc từ đá quý, trong đó có nhiều “siêu phẩm” được rao giá hàng chục tỷ đồng. Đắt giá nhất là “Cửu Long Tranh Châu”, chế tác từ thạch anh tóc vàng Brazil, được rao bán với giá lên tới 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm khác cũng khiến người xem trầm trồ, như “Ngũ Long Tranh Châu” bằng thạch anh tóc khói 6 tỷ đồng. Tác phẩm Phật Bà Quan Âm cầm gậy Như ý làm từ thạch anh tóc vàng Brazil cũng có giá rao 4,5 tỷ đồng.

Tượng Phật Di Lặc làm từ thạch anh tinh thể giá 2,6 tỷ đồng cũng nổi bật nhờ phần đáy tượng ánh vàng hiếm gặp. Trụ đá thạch anh cũng có giá rao bán 300-500 triệu đồng.

Bộ bàn ghế bằng ngọc Hoàng Long, một loại đá quý có nguồn gốc từ Trung Quốc, có giá 3,5 tỷ đồng.

Bộ bàn ghế cùng 2 lục bình và bình phong đều được chế tác từ ngọc Hoàng Long. Cả bộ này được rao bán với giá 10 tỷ đồng.

Đi kèm với bộ bàn ghế này còn có sản phẩm hình rùa cùng chất liệu, giá bán 350 triệu đồng.

Ngoài ra, tại hội chợ còn có nhiều sản phẩm lục bình bằng đá Onyx, có giá từ 680 đến 800 triệu đồng, cùng các tác phẩm gỗ hóa thạch trị giá 2-3 tỷ đồng. Các sản phẩm đá phong thủy cũng được bày bán đa dạng, dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.