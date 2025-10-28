Hội chợ Mùa Thu: Khách săn hàng giảm giá 70%, doanh nghiệp trúng lớn

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Hội chợ có sự tham gia của 3.000 gian hàng, quy mô 130.000m2, gồm 5 phân khu chủ đề; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Hàng hiệu giảm giá sâu

Ghi nhận ngày 28/10, tức ngày thứ 3 Hội chợ Mùa thu mở cửa đón khách, Trung tâm Triển lãm Việt Nam tiếp tục tấp nập người tham quan và mua sắm. Nhiều gian hàng thuộc phân khu "Thu gia đình", "Tinh hoa Thu Hà Nội" ghi nhận doanh thu tăng mạnh.

Nhiều sản phẩm giày thể thao của các thương hiệu nổi tiếng được giảm giá sâu tại Hội chợ Mùa Thu (Ảnh: Minh Huyền).

Đáng chú ý, nhiều thương hiệu thời trang cao cấp giảm giá 30-70% nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng như Fila, Converse, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lining, Giovani...

Nhân viên một gian hàng thời trang của Vstyle cho biết, do hôm nay (28/10) là ngày trong tuần nên lượng khách không đông bằng cuối tuần trước. Tuy vậy, tình hình mua sắm vẫn khá khả quan và dự kiến sẽ đông hơn vào chiều tối.

"Khách chủ yếu săn các sản phẩm giảm giá mạnh 50-70% như thắt lưng, giày thể thao… Một số mẫu đã hết size do bán chạy, cửa hàng đang gấp rút bổ sung thêm hàng", nhân viên cho biết.

Tương tự, một số gian hàng thời trang của doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng thu hút đông khách hàng nhờ chiến lược bán đồng giá. Tại gian hàng của Công ty cổ phần may Chiến Thắng luôn tấp nập khách mua sắm hàng đồng giá 50.000 đồng.

Sản phẩm đồng giá 50.000 đồng thu hút đông người mua (Ảnh: Minh Huyền).

Bà Trần Thị Thương Huyền, Giám đốc Trung tâm thời trang Padu (Công ty cổ phần May Chiến Thắng), cho biết doanh nghiệp đã bán hơn 1.000 sản phẩm chỉ trong hơn hai ngày tham gia hội chợ - con số vượt ngoài kỳ vọng.

"Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc… Việc tham gia hội chợ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng trong nước. Đáng mừng là tại sự kiện này, doanh nghiệp cũng đã kết nối được với một số đối tác Nhật Bản và nhận được đơn hàng số lượng lớn", bà Huyền chia sẻ.

Đi hội chợ "săn" hàng giảm giá, đặc sản

Ngoài các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, các gian hàng quy tụ đặc sản địa phương, nông sản sạch, sản phẩm OCOP, cà phê, thảo dược, nông lâm thủy sản, thực phẩm đóng gói và hàng xuất khẩu cũng thu hút lượng lớn khách hàng mua sắm.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ cơ sở Cốm Mộc Huyền, cho biết đến thời điểm này doanh thu đã vượt 100 triệu đồng. “Tôi rất vui vì doanh số này mang lại lợi nhuận lớn cho cơ sở, đồng thời giúp nhiều khách hàng biết đến thương hiệu cốm truyền thống của gia đình”, chị chia sẻ.

Loài sâm quý ở Bắc Ninh xuất hiện tại hội chợ (Ảnh: Minh Huyền).

Tại khu vực trưng bày đặc sản địa phương, nông sản sạch, sản phẩm OCOP... không khí mua sắm diễn ra sôi động. Nhiều khách tranh thủ săn các mặt hàng đặc sản vùng miền như mật ong, cà phê, nước mắm, trà... với mức giá ưu đãi.

Một số gian hàng còn tặng kèm quà hoặc cho dùng thử sản phẩm, thu hút đông người trải nghiệm. “Giá cả hợp lý, lại có nhiều sản phẩm ngon, lạ nên tôi mua về dùng thử và làm quà biếu”, chị Thu Lan, khách tham quan hội chợ chia sẻ.

Nhiều khách hàng cho biết hội chợ là dịp hiếm có để mua được hàng đặc sản địa phương chính gốc mà không cần phải đi xa. Bà Nguyễn Thu Hà (xã Đông Anh) cho biết bình thường muốn mua đặc sản các vùng phải đặt online, vừa lo hàng không chuẩn, vừa tốn phí vận chuyển.

Dù buổi sáng trong tuần nhưng lượng khách mua sắm đông đúc ở các gian hàng phân khu "Thu gia đình" (Ảnh: Minh Huyền).

"Nay hội chợ quy tụ nhiều sản phẩm từ khắp nơi, lại được thử và chọn trực tiếp nên rất yên tâm. Tôi mua được mấy chai nước mắm Nha Trang và bánh đặc sản miền Tây mang về làm quà", bà chia sẻ.

Không chỉ người tiêu dùng, nhiều tiểu thương và đơn vị sản xuất địa phương cũng xem hội chợ là cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương.

"Chúng tôi mang hàng ra đây giới thiệu, vừa để bán hàng, vừa để tìm đối tác phân phối. Phản hồi của người mua rất tích cực, nhiều người còn xin thông tin để đặt hàng thêm", anh Huỳnh Duy, đại diện gian hàng kinh doanh mật ong và tinh bột nghệ chia sẻ.