Tiểu thương chợ nông sản lớn nhất TPHCM oằn mình chống chọi triều cường

Tối 25/10, trận mưa lớn kết hợp triều cường đã biến chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ) thành "biển nước", khiến hoạt động buôn bán tại đây gần như tê liệt và gây thiệt hại nặng nề cho tiểu thương.

Hệ thống thoát nước của chợ, vốn đã quá tải, không thể đáp ứng được lượng nước khổng lồ từ mưa và triều cường dâng cao, khiến nhiều khu vực hàng hóa chìm sâu trong nước.

Hình ảnh các tiểu thương ngâm mình trong nước, bì bõm đẩy xe hàng, cố gắng di chuyển và bảo vệ tài sản đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc mỗi khi mùa mưa đến.

Chị Nguyễn Thị Minh (36 tuổi), một tiểu thương bán hoa, không giấu được sự lo lắng: "Nghề bán hoa vốn lời chẳng được bao nhiêu, mưa lớn nước ngập lên một chút là hoa dập nát ngay. Mưa ngập, triều cường như thế này khiến tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi càng thêm vất vả”.

Nước dâng cao không chỉ gây khó khăn trong việc vận chuyển mà còn mang theo nỗi bất an, khiến từng bước chân của tiểu thương trở nên nặng nề hơn.

Khách hàng cũng ngần ngại khi phải lội qua dòng nước đen ngòm, đầy bùn rác. Nhiều xe máy chở hàng nhỏ tấp vào rồi lại vội vã quay đầu vì không tìm được lối đi khô ráo.

Theo các tiểu thương, tình trạng ngập lụt do mưa lớn và triều cường không phải là điều mới mẻ mà đã kéo dài nhiều năm. Mỗi khi mùa mưa đến, cụm từ "mưa đến - nước lên" gần như trở thành quy luật bất di bất dịch tại chợ đầu mối này.

"Ngập nước là chuyện chẳng ai muốn, nhưng buôn bán mà bỏ hàng thì coi như mất hết. Mưa đến, nước lên, chúng tôi chỉ biết cố gắng xoay sở để giữ hàng còn có mà bán", một tiểu thương bộc bạch.

Dù nước dâng cao, nhiều tiểu thương vẫn kiên cường bám chợ, cố gắng giữ hàng hóa khỏi bị hư hại.

Mưa ngập khiến việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa trở nên vô cùng khó khăn và vất vả.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức là một trong những điểm cung ứng nông sản quan trọng của thành phố. Tuy nhiên, khi triều cường trùng với mưa lớn, nước từ các kênh rạch xung quanh dâng cao và chảy ngược, gây ngập sâu trong chợ. Dù mỗi năm thành phố đều có kế hoạch cải tạo, bài toán chống ngập vẫn còn là nỗi trăn trở kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo duy trì ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1, kéo dài đến hết ngày 26-27/10, dự báo sẽ tiếp tục gây khó khăn cho người dân và tiểu thương tại các khu vực trũng thấp.

Thực hiện: Đại Nghĩa