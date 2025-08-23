CLB sở hữu C.Ronaldo bất ngờ bị rao bán

Bốn CLB lớn nhất của Saudi Arabia bao gồm Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli và Al Hilal đều được chuyển giao quyền sở hữu cho PIF từ năm 2023. Khi đó, quỹ này nắm giữ 75% cổ phần, phần còn lại thuộc Bộ Thể thao Saudi Arabia.

Quỹ đầu tư công Saudi Arabia rao bán Al Nassr (Ảnh: Getty).

Động thái này đã mở đường cho một cuộc bạo chi trên thị trường chuyển nhượng, đưa hàng loạt ngôi sao tên tuổi như C.Ronaldo, Neymar, Karim Benzema đến Saudi Pro League. Tuy nhiên, theo nhà báo Ahmed Al-Ajlan, PIF đang thay đổi chiến lược, muốn thoái vốn và tìm kiếm các nhà đầu tư mới. Việc rao bán cũng sẽ bao gồm cả 25% cổ phần do Bộ Thể thao nắm giữ.

Nguồn tin cho biết Al Hilal đang là tâm điểm trong cuộc đua sở hữu, khi Hoàng tử Al Waleed bin Talal được xem là ứng viên hàng đầu, vượt qua Hoàng tử Abdullah bin Mosaad (cựu chủ sở hữu Sheffield United). Hoàng tử Al Waleed hiện là hội viên danh dự của Al Hilal, thậm chí từng dùng chuyên cơ riêng Boeing 747 để đưa Neymar về CLB vào năm 2023.

Việc PIF đầu tư mạnh vào “tứ đại gia” cùng chiến dịch mua sắm rầm rộ được xem là bước đi nhằm thể hiện quyết tâm phát triển bóng đá trong khuôn khổ dự án Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia. Tuy nhiên, gần đây chính phủ đã khởi động dự án “nâng cao hiệu quả tài chính CLB”, tập trung vào việc giám sát ngân sách, kiểm soát chi tiêu và hướng tới sự bền vững lâu dài.

Trong mùa Hè này, cả 4 “ông lớn” của bóng đá Saudi Arabia đều vung nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Al Hilal chi 76 triệu bảng để đưa về Darwin Nunez (Liverpool) và Theo Hernandez (AC Milan). Al Nassr bỏ ra 64 triệu bảng cho Kingsley Coman (Bayern Munich) và Joao Felix (Chelsea), đồng thời gia hạn hợp đồng với C.Ronaldo thêm hai năm, với tổng giá trị lên tới 492 triệu bảng.

Al Hilal, CLB vừa đại diện cho Saudi Arabia thi đấu ở FIFA Club World Cup, cũng bị rao bán (Ảnh: Getty).

Al Ahli chiêu mộ Enzo Millot (Stuttgart) với giá 27 triệu bảng, còn Al Ittihad chi tiêu khiêm tốn nhất, khoảng 19 triệu bảng mua hai cầu thủ Ahmed Al-Julaydan và Hamed Al-Ghamdi.

Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mùa hè 2023, khi tổng chi tiêu của 4 CLB Saudi Arabia xấp xỉ 750 triệu bảng.

Đáng chú ý, việc rao bán 4 CLB hàng đầu diễn ra sau khi chính phủ Saudi Arabia công khai kế hoạch tư nhân hóa các đội bóng. Tháng trước, Bộ Thể thao nước này đã xác nhận hoàn tất thương vụ bán CLB Al-Kholood cho tập đoàn Mỹ Harburg Group, trong khi các CLB Al-Zulfi và Al-Ansar được chuyển giao cho các nhà đầu tư trong nước.

Mới đây, Bộ Thể thao saudi Arabia tiếp tục mời chào các nhà đầu tư quan tâm đến những CLB khác như Al-Najma và Al-Okhdood, đánh dấu giai đoạn hai của dự án tư nhân hóa.

Nếu thành công, thương vụ bán Al Nassr và ba đội bóng lớn còn lại sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá Saudi Arabia. Họ sẽ chuyển từ mô hình đầu tư nhà nước sang hướng phát triển bền vững dựa trên nguồn lực xã hội hóa.