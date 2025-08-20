Những ngày cuối đời ở Pháp của vua Bảo Đại qua lời kể của con trai

Trong căn hộ cổ kính nhìn ra dòng sông yên ả giữa lòng Strasbourg (Pháp) thơ mộng, ông Patrick-Édouard Bloch cẩn thận lau từng kỷ vật được bài trí tinh tế, hòa quyện nét Á Đông với phong cách nội thất châu Âu thế kỷ 18.

Người đàn ông 67 tuổi dừng lại rất lâu trước chân dung của vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn và chế độ quân chủ Việt Nam, bên cạnh là ảnh bà Christiane - mẹ của ông.

Nâng niu bức ảnh, ông Patrick-Édouard Bloch kể, ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại đọc lời “Tuyên cáo thoái vị”. Hai ngày sau, công dân Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ (tên huý của vua Bảo Đại) rời Huế ra Hà Nội nhậm chức cố vấn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Năm 1955, cựu hoàng rời Việt Nam sang sống ở Pháp.

Hình ảnh vua Bảo Đại và bà Christiane tại căn hộ của ông Patrick (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lúc mới chuyển đến Pháp, vua Bảo Đại sống trong biệt thự ở vùng Alasce. Ông quen biết với giới thượng lưu và phải lòng bà Christiane. Tôi là kết quả của tình yêu đó", ông trải lòng với phóng viên Dân trí.

Trước đó, vua Bảo Đại có 5 người con với Hoàng hậu Nam Phương gồm: Hoàng tử Bảo Long, Bảo Thăng và 3 công chúa Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung, 3 con chung với thứ phi Mộng Điệp. Ngoài ra, ông còn có con với các bà phi khác.

Ký ức buồn về tuổi thơ

Mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, ông Patrick-Édouard Bloch nhắc đến con số 13 như một định mệnh gắn liền với cuộc đời mình. Ông cho biết, cha mình - cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn, lên ngôi khi mới 13 tuổi. Năm 1958, Patrick chào đời, trở thành người con thứ 13 của vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.

Ông Patrick kể, những ngày đầu sang Pháp, vua Bảo Đại chọn vùng Alsace sinh sống. Bởi, nơi đây có khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp với những ngọn đồi thoai thoải gợi nhớ đến Đà Lạt. Chính sự lựa chọn này tạo nên cơ duyên giúp cựu hoàng quen biết bà Christiane.

Năm 1957, trong một buổi đi săn do Bá tước Jean de Beaumont (1904-2002) tổ chức, vua Bảo Đại tình cờ gặp bà Christiane.

Ông Patrick-Édouard Bloch mong muốn giữ lại những hoài niệm về cha và mẹ giữa lòng nước Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hai người đã kết hôn nhưng từ ánh nhìn đầu tiên, họ lập tức trúng “tiếng sét ái tình. Mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài 10 năm và tôi là kết quả của mối tình đó", ông chia sẻ.

Trái với tưởng tượng về cuộc sống nhung lụa của con trai một cựu hoàng đế, ông Patrick đượm buồn khi nhắc lại tuổi thơ cô đơn, lạnh lẽo và thiếu thốn tình thương.

Thời thơ ấu, ông sống cùng mẹ và chồng của bà là Georges Bloch. Suốt nhiều năm, Patrick tin Georges là cha ruột. Sự thật ông là một đứa con ngoài giá thú.

Theo ông Partrick, do biết rõ mối quan hệ ngoài hôn nhân của vợ, nên ông Georges luôn giữ gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng trong những bữa cơm hằn sâu vào ký ức tuổi thơ của cậu bé, để lại những khoảng trống tình cảm khó lấp đầy.

Trong khi đó, bà Christiane - mẹ của ông Patrick - áp dụng phương pháp dạy con rất nghiêm khắc. Partrick thường xuyên phải chịu những trận đòn roi của mẹ, không được chơi cùng bạn bè, phải mặc comple và đeo cà vạt để ra dáng một quý ông.

"Nhiều người nghĩ mẹ nghiêm khắc vì tôi mang trong mình dòng máu hoàng gia. Sự thật không phải như vậy... Tất cả xuất phát từ tính cách phức tạp của bà Christiane", ông nói.

Tình thương của vua Bảo Đại

Dù cha và mẹ không chung sống nhưng Patrick-Édouard luôn nhận được trọn vẹn sự quan tâm và tình thương từ cựu hoàng Bảo Đại.

Trong ký ức của ông, hình ảnh vua Bảo Đại gắn liền với nụ cười ấm áp. Cựu hoàng thường xuất hiện trên chiếc xe sang trọng, lớp sơn bóng loáng lăn bánh dọc con đường làng, thu hút mọi ánh nhìn dưới nắng chiều.

“Kết thúc buổi học, tôi được cha đưa đi dạo công viên, ăn tối ở nhà hàng. Những khoảnh khắc ấy sưởi ấm tâm hồn non nớt, thiếu thốn tình cảm của một đứa trẻ”, ông Patrick bồi hồi nhớ lại.

Do công việc kinh doanh bận rộn tại Algeria, ông Georges Bloch - chồng của mẹ Patrick - hiếm khi có mặt ở nhà. Chính vì vậy, những lần vua Bảo Đại đến thăm, ăn tối cùng hai mẹ con trở thành khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu bé được cảm nhận trọn vẹn bầu không khí của một gia đình thực sự.

Ông Patrick-Édouard Bloch và vua Bảo Đại năm 1992 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bí mật Patrick-Édouard Bloch là con trai vua Bảo Đại được mẹ ông giữ kín. Mãi đến năm 9 tuổi, trong một chuyến lên Paris và lưu trú tại khách sạn George V, sự thật bất ngờ được hé lộ.

“Hôm đó, chúng tôi đứng chờ thang máy thì một nhân viên tò mò hỏi: ‘Thưa ông, cậu bé đi cùng ngài là ai vậy?’ Cha tôi khẽ mỉm cười rồi đáp: "Đó là con trai của ta", ông Patrick kể.

Câu trả lời bình thản của cựu hoàng với nhân viên khách sạn trở thành cú sốc đầu đời với cậu bé. Trong khoảnh khắc đó, Patrick lặng người, đôi mắt mở to, không tin những gì vừa nghe. Cảm giác hụt hẫng ập đến, cho đến bây giờ ông vẫn chưa quên.

Sau chuyến đi Paris, cậu bé cố gắng hỏi mẹ về mối quan hệ với cựu hoàng. Thay vì chia sẻ bí mật, bà Christiane tìm cách che đậy, quát mắng con trai, đuổi cậu bé vào phòng.

"Những tháng sau đó, mẹ vẫn né tránh trả lời câu hỏi. Cuộc đời bà có quá nhiều chuyện được che giấu kỹ lưỡng", ông chia sẻ.

Càng trưởng thành, ông Patrick càng cảm nhận rõ tình thương mà cựu hoàng dành cho mình. Trong ký ức, vua Bảo Đại không chỉ là người cha mà còn là điểm tựa tinh thần, góp phần quan trọng trong việc hình thành nên nhân cách của ông Patrick hôm nay.

Ông thừa nhận, hai cha con có nhiều nét tính cách giống nhau như không thích giao lưu rộng rãi, thích tìm hiểu về xe hơi và máy bay.

"Lúc sang Pháp, ông sống lặng lẽ, khá cô đơn và tôi cũng như vậy. Có lẽ do hai cha con từng được nuôi dưỡng trong môi trường nghiêm khắc", ông Patrick bày tỏ.

Nhận được tình thương của vua Bảo Đại nhưng người đàn ông thừa nhận chưa một lần được xưng cha - con như những đứa trẻ khác. Mỗi lần gặp gỡ, ông phải gọi cựu hoàng là "bệ hạ" hoặc "hoàng đế" vì "mẹ yêu cầu như vậy từ khi còn nhỏ".

Nhớ câu của cha dặn dò

Trong những lần trò chuyện cùng cha về lịch sử, triết học hay chính trị, ông Patrick cảm nhận rõ vua Bảo Đại là người yêu quê hương, luôn hướng về Tổ quốc và dành sự tôn trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Thuở nhỏ, tôi thường nghe cha hoài niệm quãng thời gian ngồi trên ngai vàng, kể về lịch sử và đất nước Việt Nam. Đáng tiếc là tôi còn quá bé, chỉ thích nói chuyện về voi hay ô tô nên không chú tâm đến những lời ông kể", con trai của vua Bảo Đại nhớ lại.

Hai cha con không sống chung dưới một mái nhà song điều ông Patrick trân trọng là sợi dây tình cảm chưa bao giờ rạn nứt. Tình phụ tử gắn bó bền chặt cho đến giây phút vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại quân chủ Việt Nam nhắm mắt xuôi tay trên đất Pháp.

Năm 1992, lúc ông Patrick lập gia đình, cựu hoàng đích thân đến dự lễ cưới, chụp ảnh lưu niệm để lại trong lòng con trai niềm xúc động khó quên. 5 năm sau, sức khỏe của vua Bảo Đại bắt đầu suy yếu.

“Những ngày cha lâm bệnh nặng, tôi thường xuyên về Paris để chăm sóc ông. Cha gầy gò và sức khoẻ yếu dần theo thời gian. Trước khi nhắm mắt, cha căn dặn tôi đôi điều. Xin cho phép tôi được giữ kín những lời dặn đó trong lòng", ông Patrick nghẹn ngào nhớ lại.

Hình ảnh cựu hoàng Bảo Đại tham dự đám cưới của ông Patrick năm 1992 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hơn 30 năm được ở bên cha, ông Patrick vẫn khắc ghi một lời căn dặn sâu sắc: “Đừng bao giờ làm chính trị. Con sẽ đánh mất linh hồn mình. Cha đã dành phần lớn đời mình cho chính trị, và giờ đây, cha rất nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi nó".

Nghe theo lời dặn của cha, ông Patrick lựa chọn một cuộc sống bình yên, tránh xa ánh hào quang và dòng dõi hoàng gia. Năm 22 tuổi, ông tiếp quản công việc kinh doanh từ gia đình bên chồng của mẹ và điều hành một công ty xây dựng. Sau đó, ông bán lại công ty để chuyển hướng sang lĩnh vực siêu thị.

Suốt nhiều thập kỷ, bản thân ông sống trong cảm giác cô đơn và chưa từng liên hệ với các con của Hoàng hậu Nam Phương.

Theo lời ông Patrick, Hoàng tử Bảo Long từng mâu thuẫn với người trong gia đình vì tranh chấp liên quan đến chiếc ấn vàng và thanh kiếm - báu vật được thứ phi Mộng Điệp mang sang Pháp - trao lại cho Hoàng hậu Nam Phương.

“Khi bà Nam Phương qua đời, hoàng tử Bảo Long giữ ấn và kiếm. Năm 1980, cha tôi muốn mượn ấn vàng để đóng vào một cuốn sách nhưng ông ấy từ chối.

Tòa ra phán quyết trao ấn vàng cho cha, còn hoàng tử được giữ thanh kiếm. Vụ kiện khiến mối quan hệ cha con rạn nứt đến mức không thể hàn gắn. Có lần hoàng tử Bảo Long muốn gặp vua Bảo Đại ở Paris nhưng ông kiên quyết không tiếp", ông Patrick tiết lộ với Dân trí.

Vua Bảo Đại và con trai Patrick lúc còn trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua nhiều biến cố và sóng gió của cuộc đời, ông Patrick chọn sống khép mình, nâng niu từng kỷ vật và giữ ký ức về cha và mẹ. Dù chưa một lần trở về Việt Nam, trong lòng ông, hình ảnh quê nội luôn đẹp đẽ và thân thương nhờ những lời kể của vua Bảo Đại lúc sinh thời.

Qua báo chí, ông biết Việt Nam đã vượt qua khó khăn, vươn mình trở thành một nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới.

Tại Pháp, ông Patrick tích cực tham dự các chương trình do cộng đồng kiều bào Việt Nam tổ chức. Mỗi lần được trò chuyện, tiếp xúc với bà con, ông đều cảm nhận rõ sự ấm áp, chân tình và cởi mở của người Việt. Những niềm vui giản dị ấy đã giúp ông thấy mình gần gũi hơn với quê cha đất tổ.

"Nếu có dịp trở về Việt Nam, tôi mong được thăm Huế và Đà Lạt - 2 địa danh gắn với cuộc đời của vua Bảo Đại. Việt Nam là quốc gia đang phát triển toàn diện, tôi ước cựu hoàng được nhìn thấy những hình ảnh đó, có lẽ ông sẽ rất hạnh phúc", ông bày tỏ.