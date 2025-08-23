Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hé lộ Hòa Minzy khóc liên tục trong phòng thu

Sau khi ra mắt hôm 22/8, MV “Nỗi đau giữa hòa bình” của Hòa Minzy nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đạt hơn nửa triệu lượt xem trên YouTube. Trước đó, bài hát được Hòa Minzy lần đầu thể hiện trên sân khấu “Tự hào Việt Nam” với hơn 30.000 khán giả, để lại nhiều cảm xúc.

Ca khúc có nội dung ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường và được sử dụng làm nhạc chủ đề trong phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Nhiều ca từ trong bài hát được khán giả nhận xét là "chạm tới trái tim".

Hòa Minzy xúc động tại buổi ra mắt MV ở TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong buổi ra mắt ca khúc tại TPHCM, Hòa Minzy cho biết, trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27/7 vừa qua, cô được gặp và nghe kể về câu chuyện cảm động của Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui. Mẹ Vui có chồng và một người con duy nhất là liệt sĩ (chồng là liệt sĩ Lê Hồi hy sinh năm 1948, con là liệt sĩ Lê Thịnh hy sinh năm 1969).

Nỗi đau người mẹ giữa thời bình không nguôi thương nhớ, nghĩ về chồng con đã thôi thúc Hòa Minzy tự hứa sẽ phải thực hiện một MV “đủ tâm xứng tầm” để tri ân sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ hậu phương. Khi biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết nhạc cho phim Mưa đỏ, Hòa Minzy vô cùng xúc động bởi cả hai tìm được sự đồng điệu.

Nguyễn Văn Chung cho biết, anh viết Nỗi đau giữa hòa bình trong 3 tiếng đồng hồ vào một buổi sáng ở Australia. Trước đó, nhạc sĩ mất 1 tuần để tìm hiểu, xem phim Mưa đỏ để nuôi cảm xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ, chứng kiến Hòa Minzy thu âm ca khúc, anh cũng không kìm được sự xúc động. “Ở đoạn cao trào, Hòa Minzy sau câu hát đã gục xuống và ôm mặt khóc. Tất cả mọi người có mặt tại phòng thu, ai cũng đều rơi nước mắt vì xúc động trước những câu hát về nỗi đau của Mẹ Việt Nam anh hùng”, anh kể.

Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hòa Minzy thú nhận câu hát khiến cô ám ảnh nhiều nhất là “Hòa bình đến rồi sao, những đứa con của tôi/ Con ngủ mãi… giữa chiến trường thôi!”. Khi quay MV, nhiều phân cảnh cô không giấu nổi sự xúc động, nước mắt cứ rơi vì quá nhập tâm trong câu chuyện. Nữ ca sĩ nói, đây là sản phẩm cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp của mình.

“Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4h sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua. Có thể nói là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất”, Hòa Minzy chia sẻ.

Phần MV được Hòa Minzy và đạo diễn Nhu Đặng thực hiện tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) với sự tham gia của diễn viên Phương Nam (người thủ vai Tạ trong Mưa đỏ) và NSND Như Quỳnh.

Hòa Minzy cùng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hòa Minzy cho biết, đây là MV “đắt nhất” trong sự nghiệp của cô bởi “có nhiều tiền chưa chắc đã làm được” khi nữ ca sĩ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đoàn phim điện ảnh Mưa đỏ với phim trường, súng đạn, xe tăng...

Dù ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng, nữ ca sĩ rất tự tin vào thông điệp, câu chuyện đậm giá trị nhân văn sẽ chạm đến khán giả. Mục tiêu của cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là lan tỏa những điều tích cực, khơi gợi lòng biết ơn và cả những hành động tốt đẹp, yêu thương gửi đến với những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng.

“Nhiều khán giả của tôi có những khán giả nhỏ tuổi, khán giả chưa có điều kiện để đến rạp xem phim nên tôi rất mong muốn qua MV họ sẽ phần nào hiểu được sự khốc liệt của mưa bom bão đạn, từ đó trân quý hơn cuộc sống hòa bình hôm nay”, Hòa Minzy xúc động bày tỏ.