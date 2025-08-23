Bão số 5 tăng cấp, có thể giật cấp 15 khi đi vào đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 11h ngày 23/8, báo số 5 (tên quốc tế là Kajiki) cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

So với thời điểm đầu giờ sáng nay, bão số 5 đã mạnh lên một cấp.

Dự báo ngày 24/8, bão mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14 và hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Đến ngày 25/8, bão mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15 trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế và đi sâu vào đất liền các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị.

Dự báo ngày 26/8, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Trung Lào.

Các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15.

Từ chiều 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Bên cạnh đó, ven biển từ Thanh Hóa - Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, khu vực đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13-15.

Từ đêm 24 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa - Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm. Riêng Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm; nguy cơ mưa cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Theo dự báo, ngày 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.